Samariterbund gratuliert Mitarbeiter:innen zur Verleihung des Camillo Awards

Verdiente Auszeichnungen für herausragende Leistungen in der Notfallversorgung gingen an Elisabeth Zwingraf, Samariterbund Wien, und Erich Neier, Samariterbund Vorarlberg.

Wien (OTS) - Heute, am 12. Oktober, wurden die diesjährigen Camillo Awards vergeben. Im Rahmen einer feierlichen Enquete im Parlament erhielten Elisabeth Zwingraf, Leiterin des Ausbildungszentrums des Samariterbund Wiens, und Erich Neier, Vorstand und Obmann des Samariterbundes Feldkirch, die begehrten Auszeichnungen. Der Samariterbund Bundesverband gratuliert herzlich!

Dazu Reinhard Hundsmüller, Bundessekretär des Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs: „Die diesjährige Verleihung des Camillo Awards bestätigt: Von Vorarlberg bis Wien – der Samariterbund ist führend in den Bereichen Innovation und Weiterentwicklung. Es macht mich sehr stolz, so engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord zu haben. Herzlichen Glückwunsch an die Preisträger:innen!“



Herausragende Leistungen und besonderer Einsatz für Qualität

Elisabeth Zwingraf, Leiterin des Ausbildungszentrums des Samariterbund Wiens, erhielt den begehrten Camillo Award für herausragende Leistungen und ihren besonderen Einsatz für Qualität. Der Preis wurde der Wienerin für ihr außerordentliches Engagement im Bereich der Ausbildung von Rettungsdienstpersonal verliehen. „Die Nominierung kommt von meinen Kolleg:innen. Ich freue mich unglaublich darüber. Aber der Preis gehört nicht mir, sondern meinem ganzen Team. Der Erfolg des Ausbildungszentrums des Samariterbund Wiens ist definitiv Teamarbeit, und ohne jede:n Einzelnen von meinen Mitarbeiter:innen wären wir nicht so erfolgreich“, betonte Elisabeth Zwingraf bei der Verleihung des Camillo Award 2023 im Parlament.

Herausragende Leistungen für die Weiterentwicklung im Rettungsdienst

Erich Neier, Vorstand und Obmann des Samariterbundes Feldkirch in Vorarlberg, erhielt den Camillo Award in der Kategorie „Herausragende Leistungen für die qualitative Weiterentwicklung im Rettungsdienst“. Der Vorarlberger ist seit 1992 ehrenamtlich beim Samariterbund tätig und freut sich über seine Auszeichnung: „Mein Ansporn ist es, Menschen zu helfen, die Hilfe benötigen. Außerdem ist es mir ein großes Anliegen, den Samariterbund in Vorarlberg weiter auszubauen und zu stärken. Gerne bin ich ein Vorbild für die Jungen: Meine beiden erwachsenen Kinder sind auch schon für den Samariterbund aktiv. Meine Tochter leitet die Jugendarbeit hier in Feldkirch und ist Rettungssanitäterin, mein Sohn ist höchst motivierter Rettungssanitäter und Obmann-Stellvertreter.“ Neier bekleidet seit dem Jahr 2004 die Funktion des Obmannes, ist selbst aktiver Rettungssanitäter und wertvolles Mitglied im Team der Wunschfahrt.

Der „Camillo Award“ wurde 2023 zum vierten Mal in Österreich vergeben. In acht unterschiedlichen Kategorien zeichnet er Sanitäter:innen aus, die – ob ehrenamtlich oder hauptberuflich – durch ihr herausragendes Engagement einen Beitrag zur qualitativen Verbesserung und Weiterentwicklung des Rettungswesens in Österreich leisten. Der Preis wurde vom Bundesverband Rettungsdienst (BVRD.at) initiiert und organisiert. Knapp 100 Nominierungen wurden eingereicht.

Rückfragen & Kontakt:

Franziska Springer

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Hollergasse 2-6, 1150 Wien

Mobil +43 664 88 94 88 35

E-Mail franziska.springer @ samariterbund.net