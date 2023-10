Bundesheer: Ehrung von langjährigen Partnern

Verteidigungsministerin betont Zusammenarbeit zur Bewältigung von Krisen

Wien (OTS) - Das Bundesministerium für Landesverteidigung hat aktuell über 120 Partner, von denen Verteidigungsministerin Klaudia Tanner im Rahmen des Zentralen Partnerseminars die Jubilare des Jahres 2023 für ihre jahrelange Treue auszeichnete. Das diesjährige Partnerseminar fand am Donnerstag, den 12. Oktober, am Fliegerhorst Brumowski in Langenlebarn statt. Im Anschluss an den Festakt wurden Hubschrauber der Luftstreitkräfte im Hangar IV besichtigt.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Die letzten Jahre haben gezeigt, wie wichtig Partnerschaften zur Bewältigung von Krisen sind, denn komplexe Bedrohungen und Krisen können nicht alleine bewältigt werden. Dafür braucht man Partner, gegenseitige Wertschätzung und gemeinsame Ziele. Ich freue mich, dass ich stellvertretend für alle Partner des Bundesheeres, die Jubilare dieses Jahres auszeichnen darf. Ich bin davon überzeugt, dass unser Ressort weiterhin ein verlässlicher und starker Partner sein wird und unsere Partnerschaften auch zukünftig aktiv gelebt und unterstützt werden.“

Die Vertreter der Partner und ihr militärischer Partner wurden gemeinsam von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner mit Urkunden ausgezeichnet. Die langjährigen Partner kommen aus verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereichen.

Aus dem zivil-administrativen Bereich wurde im Rahmen des Seminars etwa die Ärztekammer Wien ausgezeichnet, im wirtschaftlichen Bereich die Landwirtschaftskammer Burgenland und die HYPO NÖ, im Bildungsbereich die HTL Spengergasse und im militärnahen Bereich die Firma Glock sowie Diamond Aircraft.

Einige der längsten Partnerschaften bestehen seit 1983 zwischen dem Bundesheer und der Stadt Krems, der Stadtgemeinde Enns und der Landwirtschaftskammer Burgenland. Sie feierten beim diesjährigen Partnerseminar das 40-jährige Jubiläum ihrer Partnerschaften. Im Anschluss an die Überreichung der Urkunden fand eine Informationsveranstaltung und Einweisung durch die Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule im Hangar IV statt.

Die Luftstreitkräfte sorgen für den Schutz des österreichischen Luftraumes und unterstützen die Bodentruppen durch Transporte und Aufklärungsflüge. In den kommenden Jahren werden die Luftstreitkräfte weiter modernisiert und zahlreiche Investitionen getätigt, die zur Sicherung des österreichischen Luftraums und der staatlichen Souveränität beitragen. Zu den vielfältigen Aufgaben der Luftstreitkräfte zählen das Wahren der Lufthoheit, Rettungs- und Assistenzeinsätze, die Unterstützung der Bodentruppen sowie der Raum- und Objektschutz.

