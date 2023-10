Robbie Williams hebt das Ski Opening Schladming-Dachstein in eine neue Dimension – JOSH. macht das Line-Up komplett

Schladming (OTS) - Am 7. und 8. Dezember 2023 kommt ein Weltstar nach Schladming und das Ski Opening Schladming-Dachstein zurück auf die große Bühne! Superstar Robbie Williams macht nach seiner Welttournee für zwei Zusatzkonzerte Halt in Österreich. Die Leutgeb Entertainment Group bringt gemeinsam mit der Region Schladming-Dachstein und der Schladminger 4-Berge-Skischaukel (Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm) eine Bühnenshow der Superlative ins Planai Stadion. Ein einzigartiges Sensationskonzert in unvergleichlicher Kulisse. Die Erfolgsgeschichte des Ski Openings geht in eine neue Runde, und das diesjährige Line-Up ist garantiert hitverdächtig. Neben Nikotin wird auch JOSH. als Support Act für Robbie Williams auf der größten Bühne des diesjährigen Konzert-Winters stehen >>



>> Pressetext & FOTOS: www.pressefach.info/schladming-dachstein



Rückfragen & Kontakt:

Leutgeb Entertainment Group, Kerstin Pröll I Head of Media, +43 664 644 13 97, media @ leutgebgroup.com

Tourismusverband SCHLADMING-DACHSTEIN, Stefanie Drosg I Presse, +43 660 8597872, stefanie.drosg @ schladming-dachstein.at