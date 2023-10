TERMIN – Trauertagung, 17. Oktober 2023: „Wos soi i jetzt tuan?"

Fachtagung der Gewerkschaft vida, Rundumberatung, AK Wien. ÖBV in Wien zum Umgang mit Krisen, Tod und Trauer am Arbeitsplatz und im Privatleben

Wien (OTS) - Wie so viele Dinge gehören Krisen im Allgemeinen und auch der Tod zum Leben dazu. Jedoch ist der Tod immer noch ein gesellschaftliches Tabuthema, welches viele Menschen daran hindert, sich bewusst damit auseinanderzusetzen. Trotz des Wissens, dass der bewusste Abschied vom Lebenden, den Sterbeprozess und die Trauer das Weiterleben von Angehörigen erleichtern kann, vermeiden es die meisten Menschen, darüber zu sprechen.

Bei der Fachtagung von den Veranstaltern Gewerkschaft vida, Rundumberatung, AK Wien und Österreichische Beamtenversicherung (ÖBV) werden die Tabuisierung des Themas in der heutigen Gesellschaft, das Erleben von Tod und Sterben, das Trauerverhalten und wie Krisen zu überwinden sind zur Sprache gebracht:

Was kann jede:r Einzelne in den Betrieben tun und welche Rolle sollen Führungskräfte, Betriebsrät:innen und Behindertenvertrauenspersonen übernehmen? Es wird auch ein Blick über den Tellerrand nach Deutschland geworfen, um zu erfahren, wie unser Nachbarland mit Tod und Trauer umgeht.

In der Arbeitswelt gilt Trauer oft als Tabu. Wenn überhaupt, wird sie zu oft als Störung wahrgenommen, als lästiger Zwischenfall. Unsere emotionalen Zustände sollen keine negativen Auswirkungen auf unsere Arbeitsleistung haben. Doch wer trauert, leistet bereits harte Arbeit, und zwar 24 Stunden am Tag – nämlich Trauerarbeit! Es muss und sollte daher in unser aller Interesse liegen, Trauerfälle und Trauerprozesse in Unternehmen und Organisationen verantwortungsvoll, sensibel und vorausschauend zu behandeln.

Die vida nimmt sich des Themas Tod und Trauer am Arbeitsplatz schon seit Jahren an. Die Gewerkschaft bietet u.a. die Ausbildung zur Trauervertrauensperson an. Insgesamt gibt es schon rund 50 zertifizierte Trauervertrauenspersonen in Österreich, die ihren Kolleg:innen in den Betrieben zur Seite stehen.

Die Vertreter:innen der Medien sind zur Tagung herzlich eingeladen!

Zeit: Dienstag, 17. Oktober 2023, 9.30 bis ca. 16 Uhr

Ort: ÖGB-Zentrale Catamaran, Veranstaltungssaal Wilhelmine Moik, 1020 Wien, Johann- Böhm-Platz 1, Eintritt frei



Detailprogramm, Infos zu Themen und Vortragende auf der Tagung: https://bit.ly/46Ise8g

Mehr zum Thema: www.tatortarbeitsplatz.at

Anmeldung erbeten: presse @ vida.at





Rückfragen & Kontakt:

Gewerkschaft vida/Öffentlichkeitsarbeit

Hansjörg Miethling

Tel.: 0664 6145 733

E-Mail: hansjoerg.miethling @ vida.at

Web: www.vida.at