BIO AUSTRIA zum Welt-Ei-Tag: Am Bio-Ei führt kein Weg vorbei

Bio-Legehennen haben Grünauslauf und Beschäftigungsmaterial; Männliche Küken werden aufgezogen; viele gute Gründe sprechen für Bio-Eier

Wien (OTS) - Das Ei spielt in der österreichischen Küche seit je her eine wichtige Rolle. So wundert es wenig, dass jede Österreicherin und jeder Österreicher durchschnittlich über 240 Eier pro Jahr verzehrt. Anlässlich des morgigen Welt-Ei-Tages erklärt BIO AUSTRIA, warum dabei kein Weg an Bio-Eiern vorbeiführen sollte. Bio ist die Haltungsform mit den höchsten Standards. Bei der Bio-Legehennenhaltung muss sichergestellt sein, dass die Tiere tagsüber Zugang zu Grünauslauf haben. Dieser muss gut strukturiert sowie mit Schutzmöglichkeiten versehen sein, damit die Tiere sich wohl und sicher fühlen. In diesem stehen jedem Huhn mindestens acht Quadratmeter zur Verfügung. Zudem haben Bio-Legehennen Tageslicht im Stall sowie Nester mit Einstreu, Sitzstangen und Beschäftigungsmaterial, wie zum Beispiel Sandbäder zur Verfügung. Außerdem bekommen Bio-Legehennen bestes Bio-Futter. Bei BIO AUSTRIA Höfen kommen die Futtermittel von regionalen Mitgliedsbetrieben.

Männliche Brüder von Bio-Legehennen werden aufgezogen

"Wer sowohl auf höchste Qualität, als auch auf höchste Tierschutzstandards Wert legt, greift im Handel zu Bio-Eiern aus Österreich", betont BIO AUSTRIA Obfrau Barbara Riegler. Denn hierzulande gewährleistet eine Branchenlösung im Bio-Bereich, dass auch alle männlichen Küken leben dürfen und nicht nach dem Schlupf getötet werden. Die Umsetzung dieses von der Eiermacher GmbH im Jahr 2014 initiierten und gemeinsam mit der Bio-Branche umgesetzten Projekts stellt einen Meilenstein im Bereich des Tierschutzes dar. "Mit nur zwei bis drei Cent Mehrkosten pro Ei leisten KonsumentInnen mit Bio-Eiern einen aktiven Beitrag, um die Brüder der weiblichen Legehennen aufzuziehen", freut sich Riegler.

So sind Bio-Eier zu erkennen

Jedes Ei ist durch eine aufgestempelte Nummer eindeutig zu identifizieren. Diese Nummer gibt Auskunft über Haltungsform und Herkunft der Legehennen. Die Ziffer 0 steht für biologische Haltung und bezeichnet die höchste Stufe der europäischen Eierkennzeichnung. Der Zusatz AT steht für das Herkunftsland Österreich. Der anschließende Zahlencode ermöglicht eine Rückverfolgung bis zum Bio-Hühnerhof.

Auf www.Biomaps.at findet man mit nur wenigen Klicks Ab-Hof-Läden von BIO AUSTRIA Mitglieshöfen, die Bio-Eier anbieten.

