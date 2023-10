Ludwig/Regner: Wien perfekter Standort für neue EU-Anti-Geldwäschebehörde AMLA

Wiener Bürgermeister und EP-Vizepräsidentin für Wien als Standort der europäischen Anti-Geldwäschebehörde

Wien (OTS/RK) - Auf EU-Ebene wird derzeit das Anti-Geldwäschepaket verhandelt, welches unter anderem die Gründung einer europäischen Anti-Geldwäschebehörde vorsieht. Die Frist, sich als Standort für die EU-Behörde zu bewerben, endet am 10. November.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Evelyn Regner, Verhandlerin der sozialdemokratischen Fraktion für das Paket, sprachen sich in einer gemeinsamen Pressekonferenz heute, Donnerstag, für die Stadt Wien als Sitz der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde aus. Diese soll ein zentraler Baustein im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der gesamten EU werden.

„Internationalität und Weltoffenheit zählen zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren der Zwei-Millionen-Metrople Wien. Als Standort von rund 50 zwischenstaatlichen Organisationen und mehr als 300 bi- und multilateralen diplomatischen Vertretungen ist Wien eine Drehscheibe der internationalen Diplomatie. Aus diesem Grund ist es mir wichtig, mich dafür einzusetzen, den Sitz der neuen Anti-Geldwäschebehörde der EU, kurz AMLA, nach Wien zu holen“, führte Stadtchef Ludwig aus.

„Geldwäsche ist ein riesiges Problem in Europa. Jedes Jahr werden illegale Einnahmen in Milliardenhöhe gewaschen und fließen in die Finanzierung von Korruption, Krieg und Terrorismus – Unsummen an Geldern, die besser an anderer Stelle investiert wären”, sagte Regner. „Daher ist es so wichtig, dass wir uns auf EU-Ebene diesem Problem annehmen und ein Regelwerk schaffen, welches auch neue Herausforderungen, wie den inzwischen immer häufigeren Cyberbetrug miteinbezieht. Ein solches Regelwerk funktioniert aber nicht ohne eine Behörde, die über die Einhaltung der entsprechenden Maßnahmen wacht und Sanktionsmechanismen in die Hand bekommt, damit diese Regeln auch umgesetzt werden. Eine europäische Anti-Geldwäschebehörde (AMLA), quasi ein europäisches FBI gegen Finanzkriminalität, soll in Zukunft dafür sorgen, dass in allen Mitgliedsstaaten die illegalen Geldhähne zugedreht werden. Ich könnte mir für den Sitz einer solchen Behörde dabei keinen besseren Ort als Wien vorstellen”, so Regner.

Positive Auswirkungen

„Wir gehen davon aus, dass es durch die AMLA im Vollausbau pro Jahr zu einem Wertschöpfungseffekt von rund 50 Mio. Euro und einer Absicherung von bis zu 650 Arbeitsplätzen kommt. Bei der Bewerbung Wiens als Standort spielen Faktoren wie Top-Lebensqualität, Sicherheit, gute Infrastruktur und kulturelles Angebot eine wichtige Rolle. Die mehrfache Auszeichnung unserer Stadt als lebenswerteste Stadt der Welt zeigt, dass Wien hier viel zu bieten hat“, schloss Ludwig. (Schluss) red

