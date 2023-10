Sensationelle Werte in der neuen MEDIA-ANALYSE 22/23: ÖSTERREICH/oe24-Kombi mit 536.000 Lesern pro Ausgabe

Schon 7,0 % Reichweite österreichweit - 14,5 % Reichweite in Wien

Wien (OTS) - Sensationelle Werte für ÖSTERREICH/oe24 in der aktuellen Media-Analyse 2022/23. ÖSTERREICH/oe24 knackt bei den Lesern pro Ausgabe die wichtige 7-%-Reichweiten-Marke. Die ÖSTERREICH/oe24-Kombi erreicht damit jeden Tag nun bereits 536.000 Leser!

Besonders erfreulich sind die Zahlen von ÖSTERREICH/oe24 vor allem bei der jungen Kernzielgruppe: Bei den 30- bis 39-Jährigen erreicht ÖSTERREICH/oe24 bereits 7,6 % Reichweite pro Tag, bei den 40- bis 49-Jährigen sind es 7,5 %. Sogar bei den 20- bis 29-Jährigen schafft ÖSTERREICH/oe24 eine überraschend hohe Reichweite von 6,5 %.

Der weiteste Leserkreis (WLK) für ÖSTERREICH/oe24 beträgt bereits mehr als 1,5 Millionen Leser, die ÖSTERRECH/oe24 mindestens einmal in den letzten 14 Tagen gelesen haben. Das entspricht einer Reichweite von 20,2 % (WLK).

Sensationell sind insbesondere auch die Wien-Werte von ÖSTERREICH/oe24: In Wien liegt die Reichweite bereits bei 14,5 % pro Ausgabe. Das heißt, jeden Tag lesen bereits 239.000 Wiener und Wienerinnen die ÖSTERREICH/oe24-Kombi.

„Die neuen Media-Analyse-Zahlen sind ein Riesenerfolg für unsere Mediengruppe und zeigen, dass man mit einem modernen Print-Produkt wie ÖSTERREICH/oe24 nach wie vor auch junge Leser begeistern kann. Besonders erfreulich ist vor allem, dass wir in unserer jungen Kernzielgruppe dermaßen stark sind und bei den 30- bis 39-Jährigen schon bei 7,6 % Reichweite bzw. bei den 20- bis 29-Jährigen bei 7,5 % Reichweite liegen. In Wien haben wir mit 14,5 % Reichweite überhaupt ein Sensations-Ergebnis! Wer junge Leser erreichen will, kommt um ÖSTERREICH/oe24 nicht herum. Diese tollen Media-Analyse-Zahlen bestärken uns einmal mehr in unserer Transformation zum führenden Digital-Medienhaus in Österreich und wir freuen uns bereits auf weitere Erfolgsmeldungen in den künftigen Media-Analysen“, so Niki Fellner, CEO der Mediengruppe ÖSTERREICH.

Quelle: Media-Analyse 22/23, LpA und WLK, Kategorie Tageszeitungen, Schwankungsbreite auf www.media-analyse.at/Signifikanz

Die ÖSTERREICH/oe24-Kombi ist kein am Lesemarkt erhältlicher Titel.

