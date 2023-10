Sacher spendet 70.000 Euro an „Junge Musik“

Wien (OTS) - Der gesamte Verkaufserlös der diesjährigen Sacher Artists' Collection by Georg Baselitz fließt in das österreichische Projekt „Junge Musik“, das sich der musikalischen Förderung von Kindern und Jugendlichen widmet.



Der Scheck in Höhe von 70.000 Euro wurde von den Sacher Co-Eigentümern Alexandra Winkler und Georg Gürtler feierlich an das Projekt „Junge Musik“ der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik (IGNM) überreicht. Die Wahl fiel dieses Jahr auf Wunsch von Georg Baselitz bewusst auf eine Organisation, die sich der musikalischen Bildung verschrieben hat.



Das Kunstprojekt „Junge Musik“ der IGNM in Kooperation mit den Musikschulen der Stadt Wien fördert junge Menschen mit dem Ziel, sie der zeitgenössischen Musik näher zu bringen. „Wir freuen uns unglaublich über die große Spende“ , meint die Projektkoordinatorin Cordula Bösze bei der Scheckübergabe vor dem Hotel Sacher Wien. „Mit unserem Projekt arbeiten wir intensiv an der Begegnung von jungen Musizierenden mit Komponierenden. Dazu werden Kompositionsaufträge vergeben, Kinder und Jugendliche selbst zum Komponieren und Musikerfinden angeregt und im kreativen Prozess begleitet“ , führt Sonja Leipold, Präsidentin der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik (IGNM), aus. Es soll eine langfristige Zusammenarbeit zwischen Musikschulen, Schulen und Musikschaffenden begründet und etabliert werden.

„Seit 2009 unterstützen wir mit den gesamten Einnahmen unserer Sacher Artists‘ Collection Initiativen in Österreich, die Kindern und Jugendlichen zu Gute kommen. Ein echtes Herzensprojekt, das über die Jahre zu einer Tradition geworden ist“ , erzählt Alexandra Winkler. „Stück für Stück wird so mit jeder verkauften Original Sacher-Torte der limitierten Edition Gutes getan. Was uns mit großer Freude erfüllt“ , ergänzt Georg Gürtler.

Die auf 1.000 Stück limitierte Edition verbindet seit über 10 Jahren Kunst und Genuss mit einem wohltätigen Zweck. Dieses Mal ziert das wohl berühmteste Holzkistchen der Welt das bekannte Motiv des international renommierten Malers, Bildhauers und Grafikers Georg Baselitz: der Adler. Bereits Ende der 1960er Jahre traf er die wegweisende Entscheidung, seine Bildmotive auf den Kopf zu stellen. Georg Baselitz entzieht damit der Darstellung ihre Bedeutung, es bleibt die reine Malerei.

Auch heute noch wird die Original Sacher-Torte wie bereits 1832 nach dem geheimen Rezept von Franz Sacher in 34 Schritten per Hand in Österreich gefertigt. Erhältlich ist das Original in den Confiserien in Wien und Salzburg, sowie im Alpin Resort Sacher Seefeld in Tirol, in den Sacher Cafés in Graz, Parndorf und Triest und im Online-Shop auf shop.sacher.com.

