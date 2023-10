Stadt Wien und Restaurant Kolarik im Prater feiern „EU Organic Award“

„Beste Bio-Stadt“ und „bestes Bio-Restaurant“ der EU

Wien (OTS) - Anlässlich der Verleihung der EU-Organic Awards an die Stadt Wien und das Restaurant Luftburg-Kolarik im Prater luden heute Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und Paul Kolarik, Eigentümer und Geschäftsführer der Kolarik im Prater GmbH, zum gemeinsamen Schnitzel-Panieren in den Wiener Prater.

Die EU Organic Awards wurden am 25. September 2023 in Brüssel unter der Schirmherrschaft von EU-Kommissar für Landwirtschaft, Janusz Wojciechowski, verliehen. Die Stadt Wien wurde mit dem Projekt „Wiener Gusto“ als „Best Organic City“ prämiert. Das größte Bio-Restaurant der Welt, Luftburg-Kolarik im Prater, wurde in der Kategorie „Best Organic Restaurant“ als Sieger ausgezeichnet.

Die Chronologie einer gemeinsamen Bio-Erfolgsgeschichte

Der Startschuss zur Zusammenarbeit erfolgte 2018 mit der Bio-Zertifizierung der Luftburg durch die „Natürlich gut essen“ Initiative von Oekobusiness/Stadt Wien.

2019 hatte die Luftburg den „Natürlich gut essen – Gold Standard“ erreicht – alle Speisen waren zu 100% biozertifiziert.

2021 wurde auch das gesamte Getränkesortiment auf 100 Prozent Bio umgestellt: Das Restaurant Luftburg – Kolarik im Prater ist das größte vollzertifizierte Bio-Restaurant der Welt.

Die Stadt Wien startete im Frühjahr 2022 mit ihrer Biomarke „Wiener Gusto“ und ist damit die einzige Großstadt mit Bio-Produkten aus eigener Produktion: Die Produkte sind 100 Prozent biologisch und aus regionaler Produktion und durch kurze Transportwege ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und zur Versorgungssicherheit unserer Stadt.

2023 Höhepunkt der gemeinsamen Erfolgsgeschichte:

EU Organic Award - Stadt Wien – „Best Organic City”

EU Organic Award – Luftburg – Kolarik im Prater „Best Organic Restaurant“

Paul Kolarik: „Die Stadt Wien mit ihrer Initiative „Natürlich gut essen“ war für uns wichtiger Partner und Wegbereiter auf unserer Mission zur 100 Prozent Biozertifizierung. Die Luftburg zeigt, dass sich Nachhaltigkeit im Handeln und wirtschaftlicher Erfolg sehr gut vereinen lassen und wir hoffen mit unserem Beispiel die Branche zu inspirieren. Bio ist machbar, sinnvoll und aus unserer Sicht der Weg in die Zukunft.“

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky: „Mit ‚Wiener Gusto‘ setzen wir ein starkes Zeichen für die Bio-Landwirtschaft in Wien und machen sie mit dem EU Organic Award jetzt auch weit über die Grenzen unserer Stadt bekannt“, ist Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky überzeugt.

Das Projekt Wiener Gusto – Stadt Wien

Die Stadt Wien zählt mit ihren rund 2.000 Hektar Acker- und Weinflächen, die vom Forst- und Landwirtschaftsbetrieb bewirtschaftet werden, zu den größten Bio-Betrieben Österreichs: Vor über einem Jahr wurden nun alle Produkte unter der Marke „Wiener Gusto“ zusammengefasst, um der Wiener Bevölkerung noch mehr Lust auf Bio-Produkte aus Wien machen.

Das erste Wiener Gusto-Produkt war BIO-Weizenmehl, das Angebot wurde dann laufend durch BIO-Berglinsen, BIO-Erdäpfel, BIO-Leinöl, weitere BIO-Mehle und eine vielfältige Auswahl an Wildfleisch-Spezialitäten erweitert. Geplant sind weitere Produkte wie BIO-Fruchtsäfte, BIO-Sonnenblumenöl und BIO-Tofu. Auch in der Tierhaltung werden mit einer extensiven Haltungsform von BIO-Landschweinen und BIO-Rindern neue Fleischprodukte bereitstehen.

Wiener Gusto-Produkte sind in mehreren Supermärkten, im Wiener Gusto Shop im Lainzer Tiergarten und online erhältlich: www.wienergusto.at

Das Restaurant Luftburg – Kolarik im Prater

Das Restaurant Luftburg – Kolarik im Prater ist seit 2018 Bio-zertifiziert. Für die Umstellung auf 100 Prozent Bio-Kulinarik wurde der Betrieb 2019 mit dem Umweltpreis der Stadt Wien ausgezeichnet. Im Jahr 2020 erfolgte die Übernahme des Familienbetriebs durch Bianca und Paul Kolarik. Die Pandemie und die damit verbundenen Lockdowns wurden für einen umfangreichen Umbau und neuen Markenauftritt genutzt. Gleichzeitig erfolgte die Umstellung des gesamten Sortiments auf 100% Bio. Seit 2021 ist das Restaurant Luftburg – Kolarik im Prater das größte vollzertifizierte Bio-Restaurant der Welt. Mehr als 1.200 Gäste finden in dem Restaurant mit der Garantie, dass jede Speise und jedes Getränk Bio-zertifiziert ist, Platz.

In dem familienfreundlichen Unternehmen – ist die angrenzende Luftburg-Erlebniswelt für Kinder doch namensgebend für das Bio-Restaurant – findet sich an jeder Ecke Unterhaltung für die Kleinsten.

Als Umweltzeichen-Betrieb steht Nachhaltigkeit im Fokus. Der Strombedarf wird zu 100% durch erneuerbare Energieträger gedeckt, u.a. durch die hauseigene Photovoltaik-Anlage. Altöl wird zu Biodiesel verarbeitet, es kommen wasser- sowie stromsparende Geräte zum Einsatz und ein österreichisches Smart-Home-System sorgt dafür, dass Energie nur im Bedarfsfall verwendet wird. Zusätzlich wird aktuell einer Mitarbeiterin die Ausbildung zur Nachhaltigkeitsmanagerin ermöglicht.

Die EU Organic Awards

Die EU Organic Awards wurden ins Leben gerufen, um verschiedene Akteure entlang der biologischen Wertschöpfungskette zu würdigen, die ein innovatives, nachhaltiges und inspirierendes Projekt mit echtem Mehrwert für die biologische Produktion und den Konsum entwickelt haben.

Initiative „Wien isst G.U.T."

„Sowohl Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien, als auch das biozertifizierte Restaurant Luftburg sind wichtige und zentrale Partner bei der Umsetzung der Initiative „Wien isst G.U.T. - Gesund und genussvoll - Umwelt und klimafreundlich – Tierfair“. Wien isst G.U.T. ist das gemeinsame Dach und eine Informationsdrehscheibe für die vielen Aktivitäten der Stadt für einen umfassend nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln. Koordiniert wird die Umsetzung von der Stadt Wien – Umweltschutz, die auf vielfältige Kriterien achtet: Vom Bio-Landbau über gesunde, fleischreduzierte und klimafitte Ernährung, Tierwohl in der Lebensmittelproduktion und Bewusstseinsbildung.

Wichtige Instrumente sind dabei die ÖkoKauf Wien-Kriterien für eine nachhaltige Beschaffung von Lebensmitteln, die Information und Auszeichnung von Gastronomie-Betrieben "Natürlich gut Essen" durch OekoBusiness Wien, Programme zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen, die Durchführung von nachhaltigen Veranstaltungen als ÖkoEvents und die Teilnahme am EU-Programm SchoolFood4Change für nachhaltige, gesunde und genussvolle Ernährung an Schulen.“

