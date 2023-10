Stimmungsvoller Voradvent im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing

Sonderöffnungszeiten im November

Stübing (OTS) - Es ist immer verlockend, das Österreichische Freilichtmuseum Stübing zu durchwandern. Als einziges Freilichtmuseum zeigt es historische Hauslandschaften und Leben der ländlichen Bevölkerung aus allen Bundesländern Österreichs. Besonders reizvoll kann die Zeit vor dem Advent sein. Die Stimmung im spätherbstlichen Museumstal und die einkehrende Stille erwecken den Wunsch nach alten Geschichten und diese mit allen Sinnen zu erleben.

Mit einem erlesenen Programm öffnen sich an den Novemberwochenenden die Tore. Spannende Aktivitäten beim Werkeln bringen die Kinderaugen zum Leuchten. Mit selbst gewerkelten Laternen und Kerzen nehmen sie am Laternderlumzug teil. Gemeinsam begeben sich Familien und Freunde auf die „Spuren der bäuerlichen Weihnachtszeit“.

Diese besondere Führung gibt einen Einblick in das karge und harte Leben von einst und bildet einen Kontrast zur glitzernden, funkelnden Adventzeit in der Stadt. Die Teilnehmer*innen erleben, wie Feuer gemacht wurde, um die Stube zu heizen, und erfahren Spannendes über Bräuche in der Adventzeit sowie während des Winters wie beispielsweise Lösseln oder Räuchern.

Jeweils von 11 bis 13:30 Uhr, Eintritt: 11 Euro für Erwachsene, 5,50 Euro für Kinder.

Kathrein stellt den Tanz ein

Am 25. November lädt das Österreichische Freilichtmuseum Stübing zur letzten Tanzveranstaltung vor der stillen Zeit ein. „Kathrein stellt den Tanz ein“ ist ein Vergnügen ab 16 Uhr mit Spiel, Musik und Tanz, bei dem wie gewohnt in Stübing auch das Kulinarische genossen wird. Der limitierte Kartenvorverkauf startet mit 17.10.2023. Preis pro Person: 20 Euro



Geöffnet ist das Österreichische Freilichtmuseum an diesen Wochenenden jeweils von 10 bis 16 Uhr. Selbstverständlich kann das Museumstal, in dem im November einige ausgewählte Häuser geöffnet sind, auch ohne Führung erkundet werden.

Museumsbesuch und Kulinarik

Das Gasthaus „Zum Göller“ bietet zudem im Rahmen der Novemberöffnungszeiten für den Hunger zwischendurch Maroni an. Kulinarische Themenschwerpunkte können bei einem Mittagessen genossen werden.

4./5.11.2023: Herzerwärmende Suppen

11./12.11.2023: Martini-Gansl

18./19.11.2023: Restl-Schmankerln

Der reduzierte Eintrittspreis ins Museum ist 6,- Euro pro Person, Kinder unter 19 Jahren haben freien Eintritt.





Rückfragen & Kontakt:

Christiane Becker

Markting/PR & Sales

03124/53700

christiane.becker @ museum-joanneum.at