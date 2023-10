Bei „Walking on Sunshine“ geht es am ORF-1-Serienmontag heiß her

Auf Robert Palfrader, Proschat Madani und Co. warten am 16. Oktober in neuen Folgen der ORF-Dramedy zahlreiche Überraschungen

Wien (OTS) - Der ORF bereitet sich auf die große Wahlkonfrontation vor – aber auch in und abseits der Wetterredaktion geht es stürmisch zu. Für Robert Palfrader, Proschat Madani und Co. ist in zwei neuen Folgen der vierten Staffel der ORF-Dramedy am ORF-1-Serienmontag, dem 16. Oktober 2023, um 20.15 Uhr allerdings nicht „Walking on Sunshine“ angesagt, sondern dunkle Wolken, die u. a. in Form eines Toten und eines drohenden Quotendebakels aufziehen. Die Wetterredaktion ist außerdem eine temporäre One-Woman-Show, alle anderen sind schließlich schwer mit ihren eigenen Problemchen beschäftigt: Und: Es wird immer heißer – kein Wunder also, dass sich auch die Stimmung immer weiter aufheizt. Anschließend stehen Dacapos von „Schnell ermittelt“ (22.00 Uhr) und „Wischen ist Macht“ (ab 22.55 Uhr) auf dem Programm des ORF-1-Serienmontags.

„Walking on Sunshine“ als „New York Times“-Serientipp

Die Strahlkraft von „Walking on Sunshine“ reicht bis über den Atlantik und in das Land von Hollywood und Blockbustern. Die „New York Times“-TV-Kritiker empfehlen den ORF-Serienhit als „Behind-the-Scenes-Geschichte ohne die Selbstgefälligkeit vieler anderer Shows über Shows“. Kein Wunder, schließlich passiert laut der renommierten US-Zeitung schon „in der Pilotfolge mehr als in ganzen Staffeln anderer Serien“. Die Erfolgs-Dramedy ist in den USA auf Deutsch mit englischen Untertiteln verfügbar.

Walking on Sunshine: Folge 37 (Serienmontag, 16. Oktober, 20.15 Uhr), ORF 1

Mit Armin Wolf und Philipp Jelinek in Episodenrollen

Conny (Selina Graf) kommt zwar verwirrt aus dem Fürstentum Lichtenburg zurück, aber auch entschlossener in ihrer Wut auf Tilia (Proschat Madani) denn je! Dabei muss sie eigentlich nur abwarten, bis sich die Generaldirektorin des ORF von allein ins nächste Schlamassel begibt. Denn Leopold Stauffenbergs (Michael Rast) Leiche wird gefunden, was Oberinspektorin Frantwoski (Doris Hindinger) und Klatschjournalistin Sue Sattel (Nicole Beutler) auf den Plan ruft. Weil alle Kolleginnen und Kollegen anderweitig beschäftigt sind, muss Sandra Schön (Natalie Alison) plötzlich alleine die Wetterredaktion stemmen. Dass sich Madeleine (Maya Unger) nicht zurückerobern lässt, bringt Moritz (Ferdinand Seebacher) an den Rand der Verzweiflung. Er versucht seine Aggressionen unter Kontrolle zu bekommen und scheitert. Karl (Harald Windisch) versucht Otto (Robert Palfrader) aus der Abhängigkeit von František (Martin Leutgeb) zu helfen, aber das spornt Otto noch mehr an, den Sektenführer von seinem Thron zu stürzen und die Wunderburg selbst zu übernehmen. Aber zuvor muss er sich auf die Moderation der Wahlkonfrontationen vorbereiten, bis er von Armin Wolf über eine plötzliche Programmänderung informiert wird – nicht ganz ohne Schadenfreude.

Walking on Sunshine: Folge 38 (Serienmontag, 16. Oktober, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit Marianne Mendt, Monica Reyes und Christina Scherrer in Episodenrollen

Es wird ungemütlich. Die Temperaturen steigen in nie dagewesene Höhen und auch in der Wetterredaktion erhitzen sich die Gemüter. Lukas (Aaron Karl) nähert sich Erasmus (Julian Waldner) an, um seiner Ex-Kollegin Jana (Tanja Raunig) eines auszuwischen. Conny versucht, ihre eigenwillige Businesscoachin Picea Richard (Monica Reyes) wieder loszuwerden und zieht dafür alle Register. Tilia wiederum will Sue Sattel auf ihre Seite ziehen und gemeinsam mit Otto den Bundeskanzler (Alexander E. Fennon) bezirzen. Aber alle Bemühungen scheitern und der ORF steuert am Abend der Wahlkonfrontationen auf ein Quotendebakel zu. Und am Ende taucht die einzige Person auf, die Karl und Otto gleichermaßen aus der Fassung zu bringen vermag.

„Walking on Sunshine“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Dor Film.

Auf Flimmit (flimmit.at) kann die komplette vierte Staffel von „Walking on Sunshine“ schon jetzt gestreamt werden. Alle bisherigen Folgen der Erfolgsserie sind ebenfalls auf Flimmit abrufbar.

