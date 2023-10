Gemeinsame Bewegung macht Spaß - 13. WiG-Herbstwalk der „Bewegten Apotheke“ läutet Nordic Walking Herbstsaison 2023 ein

Mit sechs neuen Apotheken wächst kostenloses Nordic Walking Angebot „Bewegte Apotheke“ auf 41 Apotheken in ganz Wien

Wien (OTS) - Frische Luft, Sonnenschein, viele fröhliche, lachende Menschen, die in den Startlöchern stehen! Das war das Bild, das die über 100 Teilnehmer*innen am Donnerstag, den 5. Oktober 2023 abgaben, bevor sie zum WiG-Herbstwalk 2023 gestartet sind und damit die Herbstsaison des Projekts „Bewegte Apotheke“ begrüßt und in Liesing gemeinsam eröffnet haben. „Der mittlerweile 13. Herbstwalk ist traditioneller Bestandteil des Projekts `Bewegte Apotheke´, wo gemeinsam die Freude an der Bewegung geteilt und zelebriert wird. Dass wir bei diesem Herbstwalk bereits Teilnehmer*innen von 41 Apotheken miteinander vernetzen und durch die Begleitung einer Gebärdendolmetscherin auch gehörbeeinträchtigte Menschen integrieren, ist ein ganz besonderer Moment für mich“, freut sich Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

Über 100 Teilnehmer*innen bei WiG-Herbstwalk 2023 in Liesing

Gemeinsam mit der WiG luden der Leiter der „Vital Apotheke“, Mag. pharm. Marcel Mathá, und die Leiterin der im Projekt neu aufgenommenen „Riverside Apotheke“, Mag.a pharm. Gorana Bucan, zum Start der „Bewegte Apotheke“-Herbstsaison ein. Gewalkt wurde nach einer Begrüßungs- und Aufwärmrunde in den Liesinger Schlosspark und zurück. Aufmerksamkeit erhielt der 13. Herbstwalk auch durch Interesse aus unterschiedlichen Richtungen – so besuchte sowohl Senior*innen Beauftragte Dagmar Kaspar als auch Bezirksrat Wolfgang Ermischer den Event und freuten sich vor dem Start gemeinsam mit WiG-Projektleiter Christoph Wall-Strasser über die hohe Teilnehmer*innen Zahl. „Liesing ist ein besonderer und besonders schöner Bezirk mit vielen Grünflächen. Es freut mich sehr, dass so viele Teilnehmer*innen den Weg zu uns nach Liesing gefunden haben und noch mehr, dass dieses Projekt - in dem Gemeinschaft und Bewegung ideal zusammen verschmelzen - auch in Liesing mit der nun zweiten Apotheke Riverside immer mehr Fuß fasst!“, so Bezirksrat Wolfgang Ermischer.

Gratis Nordic Walking-Angebot in ganz Wien – 6 neue „Bewegte Apotheken“ machen mit und es werden mehr!

Das kostenlose Nordic-Walking Angebot „Bewegte Apotheke“ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG wird kontinuierlich auf ganz Wien ausgeweitet. Mittlerweile gibt es 41 Apotheken in 20 Bezirken, die regelmäßige Nordic Walking-Treffen anbieten. Im Herbst 2023 sind folgende sechs Apotheken neue stolze Mitglieder der „Bewegten Apotheke“ - Familie geworden, wie sich die Community selber gerne nennt:

1. Bezirk: Apotheke zur Goldenen Krone, Himmelpfortgasse 7, Tel.: 01 5124710, apotheke@goldenerose.at

Treffpunkt: Mittwoch, 09:30 Uhr

2. Bezirk: Apotheke zum guten Hirten, Praterstraße 32, Tel.: 01 2146335, info@apothekeguterhirte.at

Treffpunkt: Dienstag, 09:00 Uhr

7. Bezirk: Apotheke zur goldenen Rose, Neubaugasse 37, Tel.: 01 523 22 46, apotheke@goldenerose.at

Treffpunkt: Dienstag, 09:00 Uhr

14. Bezirk: Marien + Apotheke, Hauptstraße 84, Tel.: 01 979 10 510, info@marien-apotheke1140.at

Treffpunkt: Freitag, 10:00 Uhr

19. Bezirk: Apotheke Nussdorf, Heiligenstädter Straße 140, Tel.: 01 367 45 04, info@apotheke-nussdorf.at

Treffpunkt: Mittwoch, 15:00 Uhr

21. Bezirk: Apotheke Jedlesee, Jeneweingasse 2, Tel.: 01 270 33 37, post@apothekejedlesee.at

Treffpunkt: Mittwoch, 09:30 Uhr

Über das Projekt „Bewegte Apotheke“

Das von der Wiener Gesundheitsförderung – WiG initiierte und von WiG-Gesundheitsreferent Christoph Wall-Strasser verantwortete Projekt „Bewegte Apotheke“ wird mittlerweile gemeinsam mit 41 Wiener Apotheken angeboten. Die wöchentlich und teilweise ganzjährig stattfindenden kostenlosen Nordic Walking-Treffen bieten einen unkomplizierten Einstieg ins Nordic Walken. Treffpunkt ist direkt vor den Apotheken, die Dauer liegt bei rund einer Stunde. Es ist keine Voranmeldung erforderlich. Bei Bedarf werden für die Dauer der Veranstaltung Stöcke zur Verfügung gestellt. Erklärtes Ziel bei diesem Projekt ist es, Lebensqualität und Wohlbefinden der Wiener*innen zu steigern, indem bei der gemeinsamen Bewegung auch neue Freundschaften gefunden und neue Aspekte von Nachbarschaft entdeckt werden. Die Walks werden von geschulten Nordic Walking Trainer*innen oder Multis angeleitet. Weiterführende Informationen zu Terminen mit Trainer*innen und alle teilnehmenden Apotheken unter www.wig.or.at/bewegteapotheke

