Kunstfotos „Queer Moments…“ im Bezirksmuseum 11

Wien (OTS) - Das Bezirksmuseum Simmering (11., Enkplatz 2) zeigt von Freitag, 13. Oktober, bis Freitag, 15. Dezember, künstlerische Fotografien der Lichtbildnerin Barbara Essl. Die beeindruckende Ausstellung trägt den Titel „Queer Moments in Lost Places“. Das wirkungsvolle Fotomaterial entstand an „verlassenen Orten“ in Simmering, beispielsweise auf dem „Friedhof der Namenlosen“, in Werkshallen und in einem Abbruchhaus. Im Mittelpunkt sämtlicher Aufnahmen stehen „queere“ Menschen.

23 attraktive Kunstfotos in Farbe im Großformat (60 x 80, 90 x 120) sind in dieser Ausstellung zu sehen. Das Museum empfiehlt eine Besichtigung der Schau, die im Zeichen gesellschaftlicher Vielfalt steht und weniger bekannte Seiten des 11. Bezirkes sichtbar macht. Die Öffnungszeiten lauten: Freitag zwischen 14.00 und 17.00 Uhr sowie am 2. und am 4. Sonntag im Monat von 10.00 bis 12.00 Uhr. Der Eintritt ist gratis. Spenden nimmt das Bezirkshistoriker*innen-Team (Leiterin: Petra Leban) aber gerne entgegen. An Feiertagen und schulfreien Tagen bleiben die Räume geschlossen. Mehr Infos: Telefon 01/4000-11127 bzw. E-Mail bm1110@bezirksmuseum.at.

Barbara Essl reist seit Jahren durch Europa und hält dabei alte Fabriken, aufgelassene Spitäler und weitere nicht mehr genutzte Plätze („Lost Places“) fotografisch fest. „Queer Moments“ ist ein Projekt des Vereins „Queer Dance im Gemeindebau“. Angaben über das Museum im Internet: www.bezirksmuseum.at.



