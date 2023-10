Neue Media-Analyse: „Heute“ wieder Nummer-1-Tageszeitung in Wien

Nun voller Fokus auf die weitere Steigerung der Markenreichweite – „Heute“ erhöht mit gemeinsamer Print- und Online-Redaktion die redaktionelle Schlagkraft deutlich.

Wie die aktuelle Media-Analyse zeigt, erreichen wir mit unserer kompakten Printausgabe 666.000 Menschen täglich. Unser Ziel ist es jedoch, die Markenreichweite deutlich zu steigern Gernot Fischer, GF für den Bereich Sales

Die aktuelle Media-Analyse unterstreicht erneut die herausragende Stellung von „Heute“ auf dem österreichischen Zeitungsmarkt. In Wien erreicht „Heute“ mit 310.000 Leserinnen und Lesern – das entspricht der beeindruckenden Reichweite von 18,8 % – die Spitzenposition unter den Tageszeitungen (ex aequo mit der Kronen Zeitung). Gleichzeitig festigt „Heute“ mit österreichweit 666.000 Leserinnen und Lesern pro Ausgabe seine führende Position als Marktführer unter den Gratiszeitungen des Landes, was einer nationalen Reichweite von 8,7 % entspricht. In den nächsten Monaten wird der Ausbau der herausragenden Markenreichweite im Fokus stehen.

Ein Blick auf die regionalen Ergebnisse zeigt, die erfolgreiche Verwurzelung von „Heute“ in den Bundesländern:

„Heute“ -Niederösterreich erreicht 160.000 Leserinnen und Leser (Reichweite: 11 %).

-Niederösterreich erreicht 160.000 Leserinnen und Leser (Reichweite: 11 %). „Heute“ -Oberösterreich lesen 117.000 Menschen (Reichweite: 9,2 %).

-Oberösterreich lesen 117.000 Menschen (Reichweite: 9,2 %). Im Burgenland überzeugt „Heute“ bereits 22.000 Leserinnen und Leser (Reichweite: 8,4 %).

„Unsere beeindruckenden Reichweiten zeigen, dass Zeitungen nach wie vor eine bedeutende Rolle in der Medienlandschaft einnehmen und unsere Leserinnen und Leser nach wie vor großes Vertrauen in unsere Marke haben, wenn es darum geht, aktuelle Nachrichten und relevante Inhalte zu konsumieren. Unser Ziel ist es, gemessen an der künftig gemeinsam ausgewiesenen Print- und Onlinereichweite der neuen Media-Analyse das mit Abstand meistgenutzte private Medienangebot Österreichs zu werden“, erklären „Heute“-Herausgeberin Dr. Eva Dichand und Geschäftsführer Wolfgang Jansky. Um dieses Ziel rasch zu erreichen, arbeiten die Teams von „Heute“ und Heute.at seit Oktober 2023 für beide Medien. Der Fokus liegt auf Online First.

Gernot Fischer, Bakk. Phil. MBA, Geschäftsführer für den Bereich Sales, ergänzt: „ Wie die aktuelle Media-Analyse zeigt, erreichen wir mit unserer kompakten Printausgabe 666.000 Menschen täglich. Unser Ziel ist es jedoch, die Markenreichweite deutlich zu steigern .“

Über die Medienforschung

Für die Mediengattung Print gibt es in Österreich im Wesentlichen zwei Untersuchungsmethoden: Die Media-Analyse ist die größte Studie zur Erhebung des Medienkonsums und gilt als Leitwährung für Reichweiten. Neben der Media-Analyse steht auch die Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK) für die Medienforschung zur Verfügung. Die ÖAK misst im Unterschied zur Media-Analyse nicht die Anzahl der Leserinnen und Leser, sondern die Auflagenzahlen.

