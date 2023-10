„Gute Nacht Österreich“ am 13. Oktober in ORF 1 über Pressefreiheit und Ibiza-U-Ausschuss

Außerdem bei Peter Klien zu Gast: Gregor Seberg zum Informationsfreiheitsgesetz

Wien (OTS) - Viele Reaktionen von allen Seiten gab es auf die Reportage vom Oktoberfest der FPÖ in Hartberg in der vergangenen Sendung. „Gute Nacht Österreich“ blickt am Freitag, dem 13. Oktober 2023, um 23.00 Uhr in ORF 1 noch einmal auf die Geschehnisse zurück und fasst die Reaktionen zusammen.

Der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz muss sich ab 18. Oktober wegen vermeintlich falscher Zeugenaussage im Ibiza-U-Ausschuss vor Gericht verantworten. „Gute Nacht Österreich“ nimmt das zum Anlass, seinen weiteren Werdegang nach dem Ausscheiden aus der Politik zu beleuchten.

Nach langem Hin und Her wurde von der Regierung jetzt das Informationsfreiheitsgesetz präsentiert. Hinter diesem sperrigen Titel versteckt sich de facto das Ende des Amtsgeheimnisses – allerdings mit gewissen Einschränkungen. Was das für die Arbeit in den Gemeindestuben bedeuten könnte, erklärt Kabarettist und Schauspieler Gregor Seberg im Gespräch mit Peter Klien.

