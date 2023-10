ORF-III-Wochenhighlights: Doku Premieren „Wien, wie es niemals war“ und „Herbstklang in den Tiroler Alpen“

Außerdem u. a.: Drei neue Ausgaben „Baumeisterinnen der Republik“ – von 16. bis 22. Oktober 2023

Wien (OTS) - Vierteiliger „ORF III Themenmontag“ u. a. über „Essen online einkaufen“, neue Ausgabe „MERYN am Montag“

Was mit Zahnfleischbluten und Schwellungen im Mund anfängt, kann ohne Behandlung das Ausfallen der Zähne bedeuten: Paradontitis ist eine oftmals unterschätzte Krankheit, die jedoch Betroffenen großen Leidensdruck bereitet. Kann man einer Paradontitis vorbeugen? Welche Therapieformen gibt es und welche Risikofaktoren begünstigen die Krankheit? In einer neuen Ausgabe der Call-in-Sendung „MERYN am Montag“ (18.45 Uhr), am 16. Oktober 2023, beantwortet ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn gemeinsam mit Markus Laky, Facharzt für Zahnheilkunde, Publikumsfragen. Den Auftakt am „ORF III Themenmontag“ macht um 20.15 Uhr die Neuproduktion „Essen online einkaufen“. Die Lebensmittelbranche in Österreich zittert vor Amazon Fresh. Wenn der Online-Riese das Nahrungsmittelgeschäft ähnlich revolutioniert wie zuvor den Non-Food-Bereich, wäre das für den Einzelhandel, insbesondere für die Supermarktketten, verheerend. Der „ORF III Themenmontag“ macht den Test: Was kommt wirklich zu Hause an, wenn man online Essen einkauft? Wie frisch ist die Ware, wie akkurat die Lieferung? Was zahlt man für die Bequemlichkeit, den Einkauf nicht selbst heimschleppen zu müssen? Und wie unterscheiden sich die Online-Angebote untereinander? Auch die folgenden Produktionen beschäftigen sich mit der Lebensmittelbranche und Lieferdiensten: „Die Tricks mit Essen to go“ (21.05 Uhr), „Ausgerechnet Lieferdienste“ (21.55 Uhr) und „Ladenschluss – Sterben unsere Innenstädte? (22.30 Uhr)

„Wien, wie es niemals war“ im „ORF III Kulturdienstag“

Am Dienstag, dem 17. Oktober, feiert der erste Film der zweiteiligen „Erbe Österreich“-Neuproduktion „Wien, wie es niemals war“ (20.15 Uhr) TV-Premiere. Ein Bahnhof direkt hinter dem Stephansdom? Eine Oper auf dem Kahlenberg? Viele Ideen wurden für Wien gewälzt – einige davon aus heutiger Sicht skurril, andere aufschlussreich für die Ideenwelt vergangener Epochen. In einer mehrjährigen Arbeit hat Filmemacherin Judith Doppler die außergewöhnlichsten Stadtplanungen mittels aufwendiger Computertechnik rekonstruiert. Danach stehen die „Erbe Österreich“-Produktionen „Wien und der Orientexpress – Die Kaiserin Elisabeth Westbahn“ (21.05 Uhr) und „Wiener Kaffeehausgeschichten“ (21.55 Uhr) auf dem Spielplan. Den „ORF III Kulturdienstag“ beschließt eine neue Ausgabe „Was schätzen Sie ..?“ mit Moderator Karl Hohenlohe.

Doku-Highlights in „Land der Berge“

Am Donnerstag, dem 19. Oktober, präsentiert ein neuer „Land der Berge“-Film den „Herbstklang in den Tiroler Alpen“ (20.15 Uhr). Moderator Hans Jöchler begrüßt aus dem Höfemuseum in Kramsach und besucht die malerischen Bauernhöfe des Tiroler Unterinntals. Für die richtige musikalische Umrahmung sorgen u. a. die Familienmusik Reinstadler, die Pongauer Sonntagsmusi, der Schwarzenstoa Karl und die Großglocknerkapelle Kals. In einer weiteren Folge der Sendeleiste dreht sich alles um das „Leben am Großglockner – Heimatklänge aus Kals in Osttirol (21.05 Uhr)“

Die „Donnerstag Nacht“ mit Michael Niavarani, Eva Billisich u. v. m.

Michael Niavarani ist einer der beliebtesten Kabarettisten des Landes, Theaterdirektor und Publikumsliebling sowieso. Im Herbst 1993 hatte die erste Simpl-Revue unter seiner künstlerischen Leitung Premiere: „100 Jahre Ketchup“. ORF III hebt diesen Kleinkunst-Schatz unter dem Titel „Simpl-Revue mit Michael Niavarani, Viktor Gernot & Co“ (21.55 Uhr) aus dem ORF-Archiv. Anschließend erzählt Lukas Resetarits in „Osterreich – Ein Warietee“ (23.15 Uhr) sehr persönliche und groteske Erlebnisse aus dem Land in der Mitte Europas und verbindet diese pointiert mit gesellschaftspolitischen Aussagen. Abschließend gratuliert ORF III Eva Billisich mit der Sendung „Schlabarett: Kultur gegen alle“ (0.15 Uhr) zum 60. Geburtstag.

Neue Folgen „Baumeister:innen der Republik“: Alois Mock, Susanne Ries und Maria Schaumayer

Am Samstag, dem 21. Oktober, porträtiert eine neue Ausgabe der ORF-III-Reihe „Baumeister der Republik“ ab 20.15 Uhr den Vater des EU-Beitritts: Alois Mock. Als Außenminister begleitete er Österreich auf dem langen Weg nach Europa. Als österreichischer Delegationsleiter verhandelte er in Brüssel an vorderster Stelle, in der Schlussphase 80 Stunden am Stück. Der Film blickt zurück auf ein bewegtes Leben in bewegten Zeiten, und zeigt, mit welchen Engagement Alois Mock die rot-weiß-rote Geschichte geprägt hat. Die zweite Neuproduktion des Abends beleuchtet ab 21.05 Uhr Leben und Karriere der ersten Vizekanzlerin der österreichischen Republik: Susanne Riess. Sie war Bundesparteiobfrau der FPÖ, von 2000 bis 2003 Vizekanzlerin Österreichs sowie Bundesministerin für öffentliche Leistung und Sport und ist heute Generaldirektorin der Wüstenrot-Gruppe. Ab 21.55 Uhr widmet sich die Sendereihe einer der bedeutendsten Ökonominnen der Zweiten Republik. Maria Schaumayer war eine österreichische Wirtschaftswissenschafterin und Politikerin. Die ehemalige Nationalbank-Präsidentin war die weltweit erste Präsidentin einer Notenbank und stieg damit in eine bis dahin ausschließlich der Männerwelt vorbehaltenen Domäne auf. Den Abend beschließt die Dokumentation „Ziemlich beste Kanzlerfreunde – Die Regierungschefs und ihre Minister (22.45 Uhr).

Klassik am Sonntag in „Erlebnis Bühne“

Am Sonntag, dem 22. Oktober, führt Piotr Beczała in „Das Land des Lächelns“ (20.15 Uhr). Der weltweit bekannte Startenor brilliert darin in der Rolle des exotischen Prinzen Sou-Chong in Franz Lehárs wohl beliebtester und erfolgreichster Operette. Die Rolle der adeligen Lisa, die stur ihrer Liebe nach Peking folgt, wird von der deutschen Sopranistin Julia Kleiter verkörpert. Begleitet werden die Künstlerinnen und Künstöer von der Philharmonia Zürich und dem Chor der Oper Zürich unter der musikalischen Leitung des ehemaligen Chefdirigenten der Wiener Symphoniker Fabio Luisi.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

