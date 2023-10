ÖAMTC: Rallye-WM gastiert in Oberösterreich

Club assistiert bei Organisation, Behördenabwicklung, Sicherheitsfragen und Mobilitätsinformationen

Wien (OTS) - Vom 26. bis 29. Oktober 2023 kommen die weltbesten Rallyepiloten ins Dreiländereck Deutschland, Tschechien und Österreich. Damit wird zum ersten Mal in der mehr als 50-jährigen Geschichte der FIA World Rally Championship ein Lauf in drei verschiedenen Ländern ausgetragen.

Dieses Konzept macht die Central European Rally zu einem einzigartigen Gemeinschaftsprojekt in Europa. Nach dem Start in Prag führt eine Reihe von abwechslungsreichen und anspruchsvollen Wertungsprüfungen die Teilnehmer durch Tschechien, Deutschland und eben auch Oberösterreich.

Im Rahmen einer Präsentation in Linz bekamen Motorsportfreunde heute einen Einblick in die Organisation dieser Veranstaltung. Neben Rallye-Legenden und Lokalmatadoren der Gegenwart saßen mit Michael Fehlmann und Andreas Schwarzbauer auch zwei Vertreter des ÖAMTC mit am Podium.

Wertungsprüfungen in OÖ

„In OÖ werden die Wertungsprüfungen am Samstag, dem 28. Oktober bei Schärding im Innviertel, sowie im Mühltal gefahren. Am Sonntag, dem 29. Oktober, folgt eine Prüfung im Böhmerwald“, informiert Andreas Schwarzbauer (Vorsitzender der Landessportkommission für den Motorsport in OÖ). Schwarzbauer war bei den Streckenbegehungen dabei und hilft bei den behördlichen Abwicklungen. „Wir werden bei der Veranstaltung auch mit KTM-Staumotorrädern dabei sein. Damit können wir vor Ort bei Pannen schnell helfen. Unsere Hauptaufgabe wird in der Lenkung der Besucherströme liegen“, so Schwarzbauer.

ÖAMTC als Mobilitätsinformationspartner – internationale Zusammenarbeit

„Im Rahmen einer länderübergreifenden Veranstaltung können wir durch unsere internationalen Kontakte Hilfestellungen in vielen Bereichen bieten“, ergänzt Michael Fehlmann (Leiter der Austrian Motorsport Federation). So werden wichtige Mobilitätsinformationen mit dem ADAC koordiniert und rechtzeitig auf der Homepage des ÖAMTC veröffentlicht werden. „Wir freuen uns nicht nur als Organisation, sondern auch als Motorsport-Fans, wieder eine Rallye-WM in Österreich zu haben und werden unseren Beitrag zu einer möglichst reibungslosen Abwicklung der Veranstaltung leisten“, so Fehlmann abschließend.

ÖAMTC Mobilitätsinformationen

