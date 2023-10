APA beteiligt sich am Aufbau eines sicheren europäischen Mediendatenraums

Konsortium von 43 europäischen Medien- und Technologieorganisationen startet Projekt für gemeinsamen europäischen Datenraum TEMS – Kooperation soll Wettbewerbsfähigkeit europäischer Medienbrache sicherstellen – APA bringt Technologie und Know-how ein

Nach mehr als zwei Jahren Vorbereitung beginnt das TEMS-Konsortium offiziell mit seiner Arbeit im Rahmen der europäischen Leitinitiative zum Aufbau eines stabilen Daten-Ökosystems im Mediensektor. Das Kürzel TEMS steht für „Trusted European Media data Space“ und bezeichnet einen Zusammenschluss von 43 Organisationen, die hunderte von Interessengruppen der Kultur- und Kreativbranche aus 14 Ländern repräsentieren. Ziel des Verbundes ist es, einen gemeinsamen Mediendatenraum für Europa zu konzipieren und umzusetzen. Die APA – Austria Presse Agentur ist Projektpartner und bringt ihre umfassende Expertise im Bereich Technologie und Daten ein.



Die Initiative wird durch das Programm „Digitales Europa“ (DIGITAL) der Europäischen Kommission unterstützt und ist ein zentrales Element in der Umsetzung der europäischen Datenstrategie. Mit einer Investitionssumme von 16,5 Mio. EUR setzt das Konsortium einen Meilenstein in Sachen Datennutzung und -austausch im Mediensektor. TEMS will so die wirtschaftliche Entwicklung und das künftige Wachstum lokaler und regionaler Medienökosysteme in Europa unterstützen.

Konkret wird TEMS den weitreichenden Einsatz bahnbrechender Dienste, Infrastrukturen und Plattformen ermöglichen. Dabei wird es auch um die Bekämpfung von Fehlinformationen, die Zielgruppenanalyse, den Datenfluss in Produktionsketten sowie um die zunehmende Einbindung von KI- und Virtual-Reality-Technologien gehen.

TEMS wird bestehende Medienplattformen und künftig entstehende Datenrauminfrastrukturen weiterentwickeln und interessierten Medienvertretern aus sämtlichen Teilsektoren offenen Zugang zu einem gemeinsamen Datenraum bieten. Dies wird die digitale Transformation unterstützen und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Medienindustrie verbessern.

„Das Projekt auf den Weg zu bringen, das den europäischen Mediendatenraum gestalten wird, ist weit mehr als nur ein strategischer Schritt. Es ist eine Notwendigkeit, jetzt, da Daten die neue Währung sind. Indem wir heute nachhaltige datengesteuerte Unternehmen schaffen, gestalten wir die Zukunft der Innovation im digitalen Zeitalter aktiv mit.“ Oscar Lazaro, CEO Innovalia.

„[...] durch den Aufbau dieser Datenräume könnten Unternehmen stärker darauf vertrauen, dass sie Daten zur Entwicklung ihres Geschäfts und ihrer Geschäftsmodelle nutzen und sich stärker auf die digitale Wirtschaft stützen können.“ Die Exekutiv-Vizepräsidentin der Europäischen Kommission Margrethe Vestager in einem Interview mit Euronews.

„Die EBU unterstützt ihre Mitglieder aktiv bei ihrer digitalen Transformation“, erklärte Antonio Arcidiacono, EBU-Direktor für Technologie und Innovation. „Wir sind davon überzeugt, dass ein Mediendatenraum die Entwicklung und Einbindung von datengesteuerten Technologien wie KI erleichtern und Innovation und Zusammenarbeit entlang einer zunehmend komplexen Wertschöpfungskette fördern wird. Das Projekt ist für uns von zentraler Bedeutung, um uns dem Wettbewerb mit den dominierenden US-Plattformen zu stellen, unsere Aufgaben in den Bereichen öffentliche Information, Unterhaltung und Bildung wahrzunehmen und dabei die europäischen Regeln und Werte in vollem Umfang zu respektieren.“

Projektpartner APA

Die APA ist Teil des Konsortiums und bringt unter anderem ihre hohe technologische Expertise sowie jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit großen multimedialen Nachrichten- und Datenströmen und deren Monetarisierung ein.



APA-CEO Clemens Pig sieht in TEMS „eine wichtige Grundlage für neue, erfolgreiche und wertebasierte Geschäftsmodelle für Medien und einen ersten Schritt in Richtung der skizzierten European NewsTech-Allianz. Kooperationen wie diese sind entscheidend, um unsere Position gegenüber den dominierenden Tech-Unternehmen aus Silicon Valley zu festigen und die Wertschöpfung in den eigenen Häusern nachhaltig sicherzustellen.“



Die offizielle TEMS-Eröffnungsveranstaltung findet am 24. Oktober 2023 bei Euskal Irrati Telebista (EITB) in Bilbao statt. Im Rahmen der Veranstaltung wird das TEMS-Projekt vorgestellt. Außerdem werden Vertreter von Innovalia, France Télévisions, der Europäischen Kommission, AFP und EITB sprechen. Anmeldung: https://tems-dataspace.eu

Weitere Informationen unter info @ tems-dataspace.eu oder auf www.tems-dataspace.eu



