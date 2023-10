„Bewusst gesund“ über High Tech in der Gesundheitsvorsorge

Am 14. Oktober um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 14. Oktober 2023, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Lebensqualität – konstante Therapie bei Parkinson

Morbus Parkinson wird als die am stärksten zunehmende neurologische Erkrankung gesehen. Bis 2040 ist von einer Zunahme auf 17,5 Millionen Parkinson-Betroffene weltweit auszugehen. Hauptgrund dafür ist die allgemein steigende Lebenserwartung, denn die Wahrscheinlichkeit, an Parkinson zu erkranken, ist altersabhängig und steigt zwischen dem 60. und 70. Lebensjahr steil an. Aber auch Umweltfaktoren wie der Anteil an Pestiziden und Schwermetallen in industriellen und landwirtschaftlichen Produkten spielen eine wesentliche Rolle. Morbus Parkinson kann nicht geheilt werden, aber es stehen unterschiedliche Therapien zur Verbesserung der Lebensqualität zur Verfügung. So wird zum Beispiel bei der geräteunterstützten Therapie das Medikament kontinuierlich über eine Sonde in den Dünndarm zugeführt und damit die Bewegungen konstant erleichtert. Gestaltung: Andi Leitner

High Tech in der Gesundheitsvorsorge

Ein persönlicher Trainer, der 24 Stunden am Tag die Bewegung aufzeichnet und die Vital-Funktionen misst – dank des technischen Fortschritts ist das bereits Realität. Fitness-Tracker und Smartwatches haben in den vergangenen Jahren den Markt und unsere Lebensweise revolutioniert. Diese kleinen Helfer können eine gesunde Lebensweise fördern, indem sie das Stresslevel und die Schlafdauer überwachen und uns zu Bewegung anregen. Welche technischen Gadgets tatsächlich sinnvoll für die Gesundheitsvorsorge sind, bespricht Christine Reiler mit Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar, Vorstand der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin am Klinikum Klagenfurt.

Smombies – wie Smartphones unseren Gang verändern

Das Handy begleitet die Menschen mittlerweile von früh bis spät, gleich einem neuen Körperteil. Sogenannte Smombies – Smartphone-Zombies – füllen ganze Straßenzüge, öffentliche Verkehrsmittel oder Plätze. Den Blick stets auf eines gerichtet, das Telefon zwischen ihren Händen. Doch wie verändert dieser Trend unser Gangbild – und mit welchen Folgen? Das haben Forschungsteams der FH Campus Wien in einer aktuellen Studie genauer untersucht. Das Ergebnis: Konzentriert man sich beim Gehen auf das Smartphone, macht man kleinere, dafür breitere Schritte. Dadurch kommt es zu einer Fehlbelastung. Die Knie knicken nach innen, die Belastung auf die Gelenke steigt. Auch wenn diese minimal ist und Langzeitstudien fehlen, könnte das über Jahre hinweg zu bleibenden Schäden führen, so die Prognose der Wissenschafter:innen. Gestaltung: Nadine Maehs

„Bewusst gesund“-Tipp: Lagerungsschwindel

Im Ohr sitzt nicht nur der Gehörsinn, sondern auch unser Gleichgewichtsorgan. Ist dieses beeinträchtigt, ist Schwindel die Folge. Die häufigste Form ist der gutartige Lagerungsschwindel, meist verursacht durch gelöste Gehörsteinchen. Wird der Kopf gedreht, beginnt sich scheinbar alles zu bewegen, Übelkeit und Erbrechen können sich einstellen. Vielfach trifft er Frauen im Alter zwischen 40 und 70. Über Ursachen und Behandlung informiert Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Rezept – mit Ernährung Rheuma lindern

Auch wenn die Ernährung bei rheumatischen Erkrankungen nicht im Mittelpunkt der schulmedizinischen Therapie steht, stellt sie doch eine Art unterstützende Basistherapie dar. Denn mit der Nahrung können Entzündungsprozesse im Körper gehemmt oder befördert werden. Rotes Fleisch und tierische Fette gilt es zu meiden, während ausreichend Gemüse, am besten in unterschiedlichen Farben und damit Inhaltsstoffen, die Beschwerden lindern kann. Daher hat Rheumatologin Gabriela Eichbauer-Sturm ein Kochbuch für ihre Patientinnen und Patienten geschrieben. Ihre Rezepte sollen aber nicht nur gesund, sondern auch schnell zubereitet und preisgünstig sein. Gestaltung:

Steffi Zupan

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at