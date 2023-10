AVISO, PK, 17. Oktober: Ukraine-Vertriebene in Österreich vor großen Problemen, Schikanen und ungewisser Zukunft

Betroffene, Helfende und Expert*innen nehmen Stellung

Wien (OTS) - Während in der österreichischen Politik ein Hickhack über die Zukunft der Ukraine-Geflüchteten stattfindet, sind die Betroffenen aufgrund ihres unsicheren Vertriebenen-Status mit großen Problemen, bürokratischen Schikanen und einer ungewissen Zukunft konfrontiert. 45.000 Ukrainer*innen, großteils Frauen mit Kindern, sitzen unter extrem prekären Lebensumständen in der Armutsfalle Grundversorgung fest. Der Zugang zur Sozialhilfe ist für sie versperrt und der Weg aus der Grundversorgung heraus schwierig und darüber hinaus hochriskant, weil bei Arbeitsaufnahme der Verlust der Grundversorgung bis hin zu Obdachlosigkeit droht. Gemeinsam mit Betroffenen, Helfenden und Expert*innen werfen wir am 17. Oktober um 9:30 Uhr ein Licht auf die Probleme der Ukraine-Geflüchteten und auf rasch umsetzbare Lösungen. Diese Pressekonferenz ist Teil der von SOS Mitmensch gestarteten Initiative #ZukunftUkrainer*innen: https://www.zukunft-ukrainerinnen.at/

Teilnehmende: Betroffene Ukrainerinnen, Tanja Maier, Jenia Yudytska, Univ. Prof. Sieglinde Rosenberger und Alexander Pollak

Die Vertreter*innen der Medien sind sehr herzlich eingeladen.





Zukunft der Ukraine-Geflüchteten in Österreich

Datum: 17.10.2023, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: SOS Mitmensch-Büro

Zollergasse 15, 1070 Wien, Österreich

