Seitenweise Hundewissen

Hundebroschüren vom Verein Tierschutz macht Schule für jedes Alter

Wien (OTS) - Für den richtigen, sicheren und tierfreundlichen Umgang mit Hunden gibt es einige Grundregeln, die Kinder und Erwachsene kennen sollten. Darüber gibt der Verein „Tierschutz macht Schule“ in seinen neu aufgelegten Broschüren Auskunft. Sie sind Ratgeber für Menschen mit Hunden und eine Vorbereitung für Hundefans, die sich einen Hund anschaffen wollen. Aber auch Menschen, die sich bei Begegnungen mit Hunden unsicher fühlen, erhalten wertvolle Tipps.Die Broschüre mit dem Titel „Hunde sicher verstehen. Der Weg zu einem harmonischen Zusammenleben“ hilft, ein Zusammentreffen von Menschen und Hunden ruhig und ohne Angst auf beiden Seiten zu gestalten. Hundehalterinnen und Hundehalter können sich Wissen über das richtige Verhalten bei Begegnungen mit fremden Hunden aneignen. Die Broschüre „Kind und Hund, aber sicher“ gibt Tipps für einen gelungenen Alltag mit Hunden in der Familie. Die notwendige Basis für einen sicheren Umgang mit ihnen wird schon beim Hundekauf gelegt. Für eine positive Kind-Hund-Beziehung muss die ganze Familie die Körpersprache der Hunde verstehen und entsprechend reagieren können.

Der Verein „Tierschutz macht Schule“ bietet bereits Volksschulen seitenweise Hundewissen an. Mit seinem Unterrichtsheft „Versteh die Hunde mit dem WELL-KA-HU-KA-MEER-PLOPP“ und dem Rätselheft „Kidsguide: Die Hundebrille aus dem Weltall“ werden Kinder auf Hundebegegnungen vorbereitet. Sie lernen, die Welt aus der Hundeperspektive zu betrachten. Die Materialien sind für Schulen in Klassenstärke kostenlos, exklusive Versand, erhältlich. Auch das kostenlose E-Learning-Tool „Wuffzack online“ steht Schulklassen zur Verfügung. Kinder mit Deutschförderbedarf können mit dem neuen „Pet-Buddy-Trainingsheft“ ihren Wortschatz über Hund, Katze & Co. erweitern. Alle Materialien können auf der Website unter "Service" bestellt werden. www.tierschutzmachtschule.at

