Theodora ab 19. Oktober im MusikTheater an der Wien

Das Oratorium in drei Teilen von Georg Friedrich Händel feiert Premiere

Wien (OTS) - Im Oktober stellt sich Intendant Stefan Herheim in seiner zweiten Profession als Regisseur den vielfältigen Glaubensfragen, die Händels Oratorium Theodora aufwirft.

Star-Countertenor und Händel-Interpret Bejun Mehta wird mit der musikalischen Leitung dieses Oratoriums sein Dirigenten-Debüt am MusikTheater an der Wien geben. Jacquelyn Wagner ist in der Titelpartie zu erleben, an ihrer Seite Christopher Lowrey, David Portillo, Evan Hughes und Julie Boulianne. Es musiziert das La Folia Barockorchester sowie der Arnold Schoenberg Chor.



Religiöse Toleranz, christliche Tugenden und humanistische Wert

Im Zentrum von Georg Friedrich Händels Oratorium Theodora steht eine Frau, deren Entschlossenheit aus heutiger Sicht verwundert und verstört. Für Theodora, die zum christlichen Glauben übergetretene Prinzessin, bedeutet die Welt des Diesseits nichts gegen das Versprechen ewigen Seelenheils. Sie verweigert die vom römischen Kaiser befohlene Anbetung Jupiters und geht für ihre Glaubensfreiheit in den Tod. Indem Georg Friedrich Händel und sein Librettist Thomas Morell in dem 1750 in London uraufgeführten Werk die äußere Dramatik der überlieferten Märtyrerlegende nach innen kehrten, entstand ein kontemplatives Werk über religiöse Toleranz, christliche Tugenden und humanistische Werte, die den einstigen Meister der effektvollen Opera seria zu einer beispiellosen musikalischen Innerlichkeit inspirierten.



Premiere

Donnerstag, 19. Oktober 2023 um 19.00 Uhr

Termine

Samstag, 21. Oktober

Montag, 23. Oktober

Mittwoch, 25. Oktober

Freitag, 27. Oktober

Sonntag, 29. Oktober

jeweils um 19.00 Uhr in der Halle E im MuseumsQuartier (Museumsplatz 1, 1070 Wien)

Tickets

Tickets sind in an den Tageskassen der Theater der Vereinigten Bühnen Wien (Ronacher, Raimund Theater und Halle E) sowie auf www.theater-wien.at und bei Wien Ticket im Callcenter (01/588 85, täglich von 08.00 – 20.00 Uhr), im Wien Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, täglich von 10.00 – 19.00 Uhr), auf www.wien-ticket.at und in allen weiteren Wien Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.

