Petrinja Chicken Company: Europas modernste Geflügelzucht entsteht

Kroatien wird mit österreichischem Know-how und Agrarexperten zu Europas Top-Hühnerproduzenten. 94 Millionen Hühner sollen jährlich an einem Standort produziert werden.

Wien (OTS) - Die Petrinja Chicken Company (PCC) errichtet in Kroatien die modernste Geflügelproduktion in Europa, wobei ein besonderer Fokus auf Nachhaltigkeit und Klimaneutralität liegt. Für den Bau dieses wegweisenden, grünen Betriebs werden 572 Millionen Euro investiert. Ab 2025 ist geplant, jährlich 150.000 Tonnen Hühnerfleisch zu produzieren (94 Millionen Hühnern). Der Unternehmenssitz befindet sich in Kroatien. Im Zentrum steht ein umfassendes Kreislaufwirtschaftskonzept, das sämtliche Schritte vom Bauernhof bis zum Endverbraucher gemäß den höchsten ESG-Standards umfasst. Dies schließt die Produktion von Geflügelfutter, eine Brüterei, die Aufzucht von Geflügel und die Fleischverarbeitung ein.

Österreichische Expertise und Investoren gefragt

Um dieses Ziel zu erreichen, setzt die Petrinja Chicken Company auf hochmoderne Verfahren und Know-how und Experten aus Österreich. Österreich ist aufgrund seiner Nähe zu Kroatien und seiner Expertise in der Geflügeltechnologie ein wichtiger Markt. Daher bezieht die PCC eine beträchtliche Menge an technischem Equipment aus Österreich. Auch Agrartechnologen aus Österreich werden maßgeblich bei diesem Projekt beteiligt sein. Darüber hinaus besteht Interesse an strategischen Finanzinvestoren aus Österreich, denen Beteiligungsmöglichkeiten in Form von Mezzanine Capital angeboten werden. Es wird Raum für strategische Partnerschaften und synergetisches Wachstum geschaffen. Dies bietet Aktionären die Chance, von der steigenden weltweiten Nachfrage nach Geflügelfleisch zu profitieren. In diesem Vorhaben wird die Petrinja Chicken Company von Steinbeis Mergers & Acquisitions aus Frankfurt begleitet.

Solarenergie und Dünger

Der Betrieb der Anlage setzt konsequent auf Kreislaufwirtschaft. Jährlich wird eine Fermentierungsanlage 63.000 Tonnen organischen Dünger produzieren. Die Nutzung von Biogas-KWK-Anlagen und Sonnenkollektoren gewährleistet eine klimaneutrale Energieversorgung mit einer Kapazität von 10 MW. Andrii Matiukha, der Gründer der Petrinja Chicken Company, betont: „Wir wollen eine exzellente Fleischqualität mit einer nachhaltigen und klimaneutralen Produktionstechnik liefern“. Die Petrinja Chicken Company ist Teil seiner Unternehmensgruppe, die in vielen EU-Ländern, im Vereinigten Königreich und in der Ukraine tätig ist, insbesondere auch im Bereich erneuerbare Energien. Die Absatzmärkte für die PCC sind vielfältig: Die Hälfte des Hühnerfleischs soll in der EU verkauft werden, während die restlichen 50 Prozent in den arabischen Raum und nach Asien exportiert werden.

Fertigstellung bis 2025

Der Bau des wegweisenden Betriebs verläuft nach Plan, und die Inbetriebnahme wird bis Ende 2025 erwartet. Oleksiy Shevchenko, CEO mit umfangreicher Erfahrung in der Lebensmittelindustrie, leitet das gesamte Projekt. Sein Management-Team hat bereits mehrere Großgeflügelfarmen mit einer Kapazität von über 500.000 Tonnen pro Jahr erfolgreich abgeschlossen.

