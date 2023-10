Auszeichnung: café+co als Leitbetrieb re-zertifiziert

Die Urkunde der Leitbetriebe Austria-Zertifizierung wurde Ende September 2023 im Rahmen der Wirtschaftswanderung 2023 in Fügen/Tirol übergeben.

Wien/Tirol (OTS) - „ café+co steht nicht nur für Kaffeegenuss auf höchstem Niveau. Das Unternehmen setzt auch bei seinen Snack-Eigenprodukten auf vorwiegend regionale Zutaten und stärkt damit die heimische Wirtschaft. Des Weiteren unterstützt der Leitbetrieb karitative Initiativen. Damit übernimmt café+co soziale Verantwortung und setzt sich für jene Menschen ein, die es dringend benötigen. Genau das zeichnet Leitbetriebe unter anderem aus “, so Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin Leitbetriebe Austria, bei der Zertifikatsübergabe im Rahmen der Wirtschaftswanderung. Die traditionelle Veranstaltung in Tirol, die von café+co gemeinsam mit den Partnern Spieljochbahn, der Wirtschaftskammer Schwaz, der Industriellenvereinigung Tirol, dem Tourismusverband „Erste Ferienregion im Zillertal – Fügen-Kaltenbach“ und „CASH- Das Handelsmagazin“ veranstaltet wird, brachte bisher Spendengelder von über 400.000 Euro ein. Diese kommen den Initiativen „Netzwerk Tirol hilft“ und „Zillertaler helfen Zillertalern“ zugute.

„Wir sehen uns in unserer Vorbildrolle bestärkt“

Das Unternehmen café+co besteht bereits seit 50 Jahren und gilt als der Qualitäts- und Serviceleader im Bereich Automaten-Catering und Kaffeeversorgung in Zentral- und Osteuropa mit 10 operativen Tochtergesellschaften in Österreich und in sieben weiteren Ländern. Fritz Kaltenegger, café+co International-Geschäftsführer, zeigt sich über die Auszeichnung erfreut: „ Es ehrt uns, als österreichischer Leitbetrieb ausgezeichnet zu werden. Wir sehen uns durch die Re-Zertifizierung bestärkt, unseren Weg als Vorbildunternehmen fortzusetzen. Gemeinsam mit anderen Unternehmen möchten wir uns auch für das Leben derer einsetzen, die es am meisten brauchen .“ Die Wirtschaftswanderung fand heuer bereits zum 13. Mal statt und ist zu einem jährlichen Fixpunkt für Leitbetriebe, Führungskräfte aus allen Wirtschaftsbereichen und Diplomaten geworden. Die finale Spendensumme der diesjährigen Wirtschaftswanderung wird im Dezember 2023 im Rahmen der Spendenübergabe an Tirol Landeshauptmann Anton Mattle bekannt gegeben.



Über Leitbetriebe Austria

Leitbetriebe Austria repräsentiert die Vorbildunternehmen der heimischen Wirtschaft und bietet eine einzigartige Plattform zur Positionierung als Vorzeigeunternehmen, exklusives Beziehungsmanagement und vertrauensvollen Wissenstransfer. Leitbetriebe sind Unternehmen, die abseits vom wirtschaftlichen Erfolg auch gesellschafts-, umwelt- und sozialpolitische Verantwortung übernehmen. Eine Zertifizierung als Leitbetrieb erfolgt nach erfolgreicher Durchführung des speziell entwickelten Qualifikationsverfahrens. www.leitbetriebe.at

