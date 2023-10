REMINDER: Präsentation des Masterplans zur Erweiterung der KZ-Gedenkstätte Gusen

U.a. mit Innenminister Gerhard Karner, Leiterin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, Barbara Glück, und Vorsitzendem des CIM, Guy Dockendorf – 12.10.2023, 13 Uhr, im Innenministerium

Wien (OTS) - Am 12. Oktober 2023 präsentiert Innenminister Gerhard Karner im Innenministerium in Wien den Masterplan zur Erweiterung der KZ-Gedenkstätte Gusen. Dieser ist das Endergebnis eines anderthalbjährigen Beteiligungsprozesses unter Mitwirkung regionaler, nationaler und internationaler Interessensgruppen. Mit dabei am Podium werden auch die hierfür zuständige Direktorin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, Barbara Glück, der Vorsitzende des Internationalen Mauthausen Komitees (CIM), Guy Dockendorf, sowie die Bürgermeister der Gemeinden St. Georgen an der Gusen und Langenstein, Andreas Derntl und Christian Aufreiter, sein.

Wann: 12. Oktober 2023, 13 Uhr.

Wo: Festsaal, Innenministerium, Herrengasse 7, 1010 Wien.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig. Hierfür muss das Formular unter folgendem Link ausgefüllt werden – nach Überprüfung der Daten erhalten Sie die Akkreditierung per E-Mail.

Anmeldelink: [https://tinyurl.com/3tv2mnmp] (https://tinyurl.com/3tv2mnmp)

Die Pressekonferenz kann auch via Livestream unter https://www.facebook.com/innenministerium mitverfolgt werden.



Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Ministerialrat Markus Haindl, BA MA

Pressesprecher des Bundesministers

+43 (0) 1-531 26 – 90 1021

markus.haindl @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at