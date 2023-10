140 Lehrlinge aktuell in NÖ Kliniken und Pflegezentren tätig

LR Schleritzko: Bieten umfangreiche Ausbildungsangebote für Lehrlinge und starten Kampagne, um Interesse weiter zu steigern

St. Pölten (OTS) - Die Kliniken und Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren bieten nicht nur wohnortnahe Jobs mit zahlreichen Angeboten und Benefits für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern bilden auch junge Kolleginnen und Kollegen aus. Durch die im Jahr 2020 gestartete Lehrlingsoffensive wurden die Neuaufnahmen erfolgreich auf über 50 pro Jahr gesteigert – besonders die Lehre zur Köchin bzw. zum Koch mit etwa 80 Lehrlingen ist sehr beliebt. Jetzt soll eine neue Kampagne weitere junge Menschen dazu motivieren, sich für einen Lehrberuf in der NÖ Landesgesundheitsagentur (NÖ LGA) zu entscheiden.

„Mit knapp 28.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Landesgesundheitsagentur einer der größten Arbeitgeber im Land Niederösterreich und bietet dabei auch Lehrlingen eine vielseitige Ausbildung in einem zukunftssicheren Umfeld. Vom Beruf Koch/Köchin bis zur Verwaltungsassistenz, von der Elektrotechnik bis zur Informationstechnologie – die Ausbildung erfolgt praxisnah, individuell und auf die jeweiligen Lernbedürfnisse abgestimmt, um so einen optimalen Start in das Berufsleben zu bieten. Wer interessiert ist, kann sich bei Lehrlingstagen informieren und mit der Entscheidung eine Lehre in der NÖ LGA zu starten einen wertvollen Beitrag zur Gesundheitsversorgung der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher leisten“, erklärt der zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko.

Die Lehrlingstage finden in jeder Region Niederösterreichs statt und sollen allen Interessierten Infos zu Möglichkeiten einer Lehre in den Kliniken und Pflegezentren bieten. Zeitgleich wird eine Informationskampagne gestartet, um auf die vielfältigen Berufsfelder aufmerksam zu machen. Angebote für eine Ausbildung in einem zukunftssicheren Job gibt es in den Bereichen Gastronomiefachmann/-frau, Betriebslogistikkaufmann/-frau, Bürokauffrau/-mann, Elektrotechnik, IT, Koch/Köchin, Pharmazeutisch-kaufmännische Assistenz und Verwaltungsassistenz.

Termine und Orte für die Lehrlingstage sind das Klinikum Zwettl am 9. November, das Klinikum Sankt Pölten am 17. November, das Klinikum Mistelbach am 22. November sowie jeweils das Klinikum Amstetten und der City Campus der FH Wiener Neustadt am 5. Dezember.

Weitere Informationen beim Büro LR Schleritzko unter 0676/812 12345, Pressesprecher Jan Teubl, BSc., E-Mail jan.teubl @ noel.gv.at, bzw. bei der NÖ Landesgesundheitsagentur medienservice @ noe-lga.at, personalmarketing @ noe-lga.at,

https://karriere.noe-lga.at/lehrberufe.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse