Landeshauptmann Christopher Drexler im C 3- “Business Talk”: Keine Absage an Koalition mit FPÖ auf Landesebene

Wahlziel: Mit der ÖVP Nr.1 werden

Wien (OTS) - In seiner Event-Reihe “Business Talk“ von C³-Communications-Connecting-Consulting präsentiert Geschäftsführer Thomas Prantner Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft und diskutiert mit ihnen über aktuelle Themen, ihre Pläne und Ziele.

Er war von 2014 bis 2022 als Landesrat Mitglied der Steirischen Landesregierung und wurde vor mehr als einem Jahr, am 4.Juli 2022, zum Landeshauptmann der Steiermark gewählt. Bei der Landtagswahl 2024 möchte Mag. Christopher Drexler, geboren am 15. März 1971, den Landeshauptmann-Sessel für die ÖVP in der „Grünen Mark“ erfolgreich verteidigen – im Sinne seiner legendären Vorgänger Josef Krainer sen., Friedrich Niederl, Josef Krainer jun., Waltraud Klasnic und Hermann Schützenhöfer.

Am Mittwoch, dem 11.Oktober 2023 war Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler (ÖVP), zu Gast im “C 3-Business Talk” -Interview bei Thomas Prantner. Die Veranstaltung fand in der neuen Skybox der Schelhammer Capital Bank AG in Wien statt, die Begrüßung wurde vom Vorstandsvorsitzenden der GRAWE, CEO Christian Jauk vorgenommen, die Moderation übernahm der frühere ORF-Starreporter und Journalist Roland Adrowitzer.



Diskussionsthemen: Gesundheitsreform, Finanzen, Klimaschutz und Infrastruktur

Die wichtigsten Sachthemen des rund einstündigen Interviews, das auch in den TV-Sendern R 9 und „kanal3- das steirische Fernsehen“ gezeigt wird, waren die angespannte Situation im steirischen Gesundheitswesen, der Finanzausgleich, die Wirtschafts- und Finanzpolitik der Steiermark und die zahlreichen Maßnahmen des Landes für den Klimaschutz von Windrädern bis Photovoltaik-Ausbau. Scharfe Kritik übte Landeshauptmann Drexler an der von der früheren Bundesregierung durchgeführten Zusammenlegung der Krankenkassen, die gewünschten Synergieeffekte und Einsparungen seien bisher ausgeblieben so Drexler. Der steirische Landeshauptmann sprach sich gegen den derzeitigen Entwurf des Klimaschutzgesetzes aus und forderte dabei die „Vereinbarkeit von wirtschaftlicher Dynamik und Klimaschutz“.

Einmal mehr befürwortete Landeshauptmann Drexler den dreispurigen Ausbau der Pyhrnautobahn (A9) im Süden von Graz in Richtung Slowenien, der von der grünen Infrastrukturministerin Leonore Gewessler mit der Begründung einer „Evaluierung“ gestoppt wurde. Eine Studie der TU-Graz habe eindeutig festgestellt, dass der Ausbau der A 9 „alternativlos“ und ein „ganz wichtiges Infrastrukturprojekt“ für die Steiermark sei, stellte Drexler fest.

Landtagswahl 2024: Wahlziel ÖVP Nr. 1

Bei der Landtagswahl im November 2024 möchte Drexler für die ÖVP den 1. Platz erreichen und danach die Koalition mit der SPÖ fortsetzen, so der steirische Landeshauptmann. Er schloss aber auch nicht aus, eine Koalition auf Landesebene mit der FPÖ und Landesparteiobmann Mario Kunasek einzugehen, er spreche sich aber klar gegen eine Koalition der ÖVP auf Bundesebene mit der FPÖ unter Parteiobmann Herbert Kickl aus.

Prominente Gäste aus Wirtschaft, Industrie, Politik, Medien und Werbung:

IV-Präsident Georg Knill, Unternehmer Johann Breiteneder, Ex-Bundesministerin Maria Rauch-Kallat, GRAWE-Vorstandsvorsitzender Christian Jauk, Ex-ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz und weitere Top-Opinion Leader beim „Business Talk“

Rund 70 Besucher/innen kamen zum C³-Business Talk mit Landeshauptmann Christopher Drexler u.a.

Roland Adrowitzer (Journalist und Moderator), Michael Amerer (Verbund), Gernot Bauer (profil), Walter Becvar (Odgers Berndston), Thomas Bokesz (IPG-Mediabrands), Erwin Brauchhart (Palme Estate), Philipp Breitenecker (LG), Johann Breiteneder (Breiteneder Immobilien), Oliver Brosch (Praevenire), Johannes Bruckenberger (APA-Chefredakteur), Anton Cermak (Beacon Invest), Philipp Chetyrkin (Irma), Wolfgang Chlud (Universimed/Futuro), Beatrice Cox-Riesenfelder (Mediaprint), Günter Dörflinger (AR-Vorsitzender KAGES), Iris Drexler (Innenministerium), Jürgen Dumpelnik (Unternehmensgruppe Kollitsch), Michael Eisner (Pressesprecher Landeshauptmann Drexler), Andrea Fuhrmann (Savencia), Annette Gantner (OÖN), Martin Gastinger (ORF-Unterhaltungschef), Gerald Gerstbauer (Sprenger-Gerstbauer Consulting), Mikel Gindy (Cisco), Petra Gregorits (PGM Marketing), Fritz Grillitsch (Unternehmer), Gerald Grünberger (VÖZ), Sandra Gruner (Director R 9), Walter Hämmerle (Kleine Zeitung), Marco Harfmann (A1), Veronika Haslinger (Managerin), Klaus Herrmann (Chefredakteur Kronen Zeitung), Franz Hörhager (GRAWE), Herwig Hösele (ORF-Stiftungsrat), Christian Jauk (Vorstandsvorsitzender GRAWE und Präsident des SK Sturm Graz), Michael Jungwirth (Kleine Zeitung), Georg Knill (Präsident der Industriellenvereinigung), Peter Koren (stv. Generalsekretär der IV), Harald Kräuter (ORF-Direktor für Technik und Digitalisierung), Volker Libovsky (MAGENTA), Manuela Lindlbauer (Unternehmerin, „Lindlpower“), Ernst Minar (John Harris), Sebastian Mörth (Medtronic und Alpine Think Hub), Christina Nageler (IGEPHA), Gerald Neuber (Generalsekretär Schelhammer Capital Bank AG), Alexandra Nussbaumer (KSW), Thomas Oberascher, Walter Oblin (Post AG), Therese Pachernegg (Wien Energie), Gunther Pahl (Pahl Communications), Georg Pangl (Unternehmer), Hubert Patterer (Chefredakteur Kleine Zeitung), Harald Pfannhauser (ORF-Kommunikation), Christian Pilnacek (Justizministerium), Erwin Polst (Polst GmbH.), Georg Pölzl (CEO Post AG), Klaus Prückler (Irma), Susanne Puller-Knittelfelder (APA), Maria Rauch-Kallat (Ex-Bundesministerin, Unternehmerin MRK Diversity Management), Rudi Roth (Unternehmer), Astrid Salmhofer (Wien Energie), Daniela Schachner-Blazizek (Land Steiermark), Dietmar Schuster (Bundespensionskasse), Franz Semmernegg (CEO K-Businesscom), Peter Umundum (Post AG), Dieter Weber (Ankünder), Christina Wilfinger (SAP Österreich), Alexander Wrabetz (langjähriger ORF-Generaldirektor, Präsident des SK Rapid) und Patrick Zechner (Energetica).



Dank an Sponsoren

C³- Thomas Prantner- Communications-Connecting-Consulting dankt folgenden Sponsoren und Kooperationspartnern für die Unterstützung bzw. mediale Wahrnehmung der Veranstaltung, die in enger Zusammenarbeit mit der Agentur PR:AG- Ganster Communications umgesetzt wurde:

ALPINE THINK HUB

ENERGETICA

GEDS

HIRTER BIER

KÄRNTNERMILCH

MAGENTA

R 9 – REGIONALES FERNSEHEN ÖSTERREICH

SACHER

SCHELHAMMER CAPITAL BANK AG

SCHLUMBERGER

WEINGUT FRAUWALLNER, STRADEN

WIEN ENERGIE

TV-Sendezeiten auf R 9 – Regionales Fernsehen Österreich und im „kanal3- das steirische Fernsehen“

Der „Business Talk“ – Thomas Prantner im Gespräch mit Landeshauptmann Christopher Drexler wird im TV-Sender R 9 und im „kanal3- das steirische Fernsehen“ mehrmals gezeigt:

R9

Ausstrahlung am

Sonntag, 15.Oktober, 8.00 Uhr

Sonntag, 15.Oktober, 20.30 Uhr

Dienstag, 17.Oktober, 0.30 Uhr

Dienstag, 17.Oktober, 0.30 Uhr

Senderkennung: R9 Österreich HDSatellit: Astra 19,2° OstFrequenz: 11.273

R9 – Regionales Fernsehen Österreich ist der Verbund der wichtigsten österreichischen Regionalsender aller Bundesländer, die seit 2013 unter einem Dach vereint sind. Der Regionalverbund vermarktet die Werbezeiten der Sender und ist für den gemeinsamen Content zuständig. Im Jahr 2014 startete das Bundesländer-Magazin „ÖsterreichBlick“ mit den besten Beiträgen der Partnersender. Seit 2015 strahlt R9 sein eigenes Fernsehprogramm via Satelliten aus.

kanal3- das steirische Fernsehen

Ausstrahlung am

Dienstag, 17.Oktober, 21.00 Uhr

Mittwoch, 18.Oktober, 21.00 Uhr

kanal3 – das steirische Fernsehen zeigt die Regionen, Wirtschaft, Tradition und Freizeitattraktionen. Kunst, Kultur, steirisches Handwerk oder hilfreiche Tipps, Kanal3 zeigt Wohlfühlfernsehen für die gesamte Steiermark, mit Themen aus der gesamten Steiermark.

kanal3 – das steirische Fernsehen, empfangen Sie im Kabelnetz (der Stadtwerke Judenburg AG, Stadtwerke Voitsberg und Stadtwerke Trofaiach) auf Sendeplatz 3, sowie in den Regionen über MagentaTV, KabelTV-Deutschlandsberg, KabelTV-Köflach, KabelTV-Bärnbach, sowie in kleinen Gemeinden wie Fohnsdorf und Seckau.

Rückfragen & Kontakt:

PR:AG Ganster Communications GmbH

Axel Ganster

Tel. 0664/2513485

Mail axel.ganster @ pr-ag.at