Armutskonferenz an Bundeskanzler: Wie wir jetzt gegen Armut und gleichzeitig in soziale Sicherheit investieren können

Wohnbau Investitionsbank für leistbares Wohnen und Konjunktur / Sozialhilfe reformieren, um Existenz, Chancen und Teilhabe zu sichern.

Wien (OTS) - „Nehmen wir die aktuelle Debatte zum Anlass für gute und wirksame Maßnahmen gegen Armut“, ruft das Netzwerk Armutskonferenz den Bundeskanzler im Vorfeld der Diskussionsveranstaltung in einem Wiener Gasthaus auf. Die Armutskonferenz schlägt die Gründung einer Wohnbau-Investitionsbank vor, die Ressourcen für neues günstigeres Wohnen schaffen könnte. Diese Investitionen kämen jetzt auch gerade im drohenden Wirtschaftsabschwung richtig, wären gut für die Konjunktur. Weiters wäre eine verbesserte Wohnbeihilfe mit einer neuen Mindestsicherung statt der schlechten „Sozialhilfe“ hilfreich. 68.000 Minderjährige müssen unter den schlechten Sozialhilfebedingungen leben. Der Abzug der Wohnbeihilfe und die Kürzungen beim Lebensunterhalt in der Sozialhilfe führen zu massiven Problemen.

Wohnen, Energie und Lebensmittel. Das sind die drei Hauptposten in Haushalten mit wenig Geld. Wohnen und Energie machen den größten Anteil aus, Lebensmitteleinkauf ist der kleinere Bereich. Wollen wir effektiv einkommensarme Haushalte entlasten, sind leistbares Wohnen und Energie am wirkungsvollsten, analysiert Sozialexperte Martin Schenk von der Armutskonferenz.

Mietbremse bei allen Wohnungen / Wohnbau Investitionsbank / Energiegrundsicherung

Vor einigen Tagen wurde von der Regierung eine Mietbremse beschlossen, diese ist hilfreich und notwendig, auch wenn sie sehr spät kommt. Es fehlt allerdings der private Mietsektor, in dem gerade viele Einkommensschwache wohnen.

Was aber immer drängender wird: Wir brauchen mehr günstigen leistbaren Wohnraum, mehr Investitionen in den öffentlichen und gemeinnützigen Wohnbau, da gibt es in vielen Teilen Österreichs noch großen Aufholbedarf, besonders im Westen Österreichs. Die Gründung einer Wohnbau-Investitionsbank könnte hier Ressourcen für neues günstigeres Wohnen schaffen. Sie würde Gelder bei der Europäischen Investitionsbank abholen und in Form von günstigen Darlehen an Wohnbauträger weiterleiten. Der Bund unterstützt mit einer Haftung. Diese Investitionen kämen jetzt auch gerade im drohenden Wirtschaftsabschwung richtig, wären gut für die Konjunktur. Die Stromkostenbremse könnte zu einer Energiegrundsicherung weiterentwickelt werden.

Reform der Sozialhilfe: für ein Netz, das in Krisenzeiten hält



Wer davon spricht, Kindern aus der Armut zu helfen, darf zur schlechten Sozialhilfe nicht schweigen. „Wir müssen ein neues sicheres Gebäude bauen, das Existenz, Chancen und Teilhabe sichert“, fordert das Netzwerk Armutskonferenz. „Ein solches sollte gerade in Krisenzeiten halten“. 68.000 Minderjährige müsse unter den schlechten Sozialhilfebedingungen leben. Der Abzug der Wohnbeihilfe und die Kürzungen beim Lebensunterhalt in der Sozialhilfe führen zu massiven Problemen. Frauen, Männer und Kinder haben zu wenig zum Wohnen und zu wenig zum Leben. Um ihre Miete zu zahlen, müssen die Betroffenen das aufbrauchen, was eigentlich für den notwendigsten Lebensunterhalt vorgesehen wäre. Hungern für die Miete. „Kinder sind von Kürzungen in ihrer Entwicklung eingeschränkt, Unterhaltsforderungen bei Menschen mit Behinderungen gelten österreichweit, die Wohnbeihilfe wird abgezogen.“ Die Sozialhilferegelung der Aufteilung von 25 % Wohnbedarf und 75 % Lebensunterhalt (BMS) auf 40% Wohnbedarf und 60% Lebensunterhalt verfestigt die Wohnungslosigkeit. Betroffene erhalten damit 15 % weniger Leistung, haben aber trotzdem immer höhere Wohnkosten zu zahlen.

Armut bekämpfen Teuerung ausgleichen, Preise dämpfen

Wenn wir die Inflation abgelten, dann ist alles wieder ok, meinen manche. Das stimmt dort, wo vorher alles ok war. „Dort aber, wo schon seitjeher massive Lücken und Fehlentwicklungen aufgetreten sind, kommt die Teuerung jetzt dazu“, analysiert Sozialexperte Schenk. „Ärmeren wirklich helfen heißt also, die Teuerung auszugleichen und die Probleme von vorher zu lösen.“

