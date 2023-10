Nachhaltigkeitsauszeichnung EcoZert für HARTL HAUS

Echsenbach (OTS) - HARTL HAUS erhält EcoZert-Auszeichnung für beispielhaftes nachhaltiges Handeln und nimmt damit eine Vorreiterrolle in der Baubranche ein. Diese Auszeichnung bestätigt das kontinuierliche Engagement von HARTL HAUS in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

Besonderer Einsatz für Nachhaltigkeit

Die EcoZert-Nachhaltigkeitsauszeichnung wird an Unternehmen verliehen, die sich in besonderer Weise für Umweltschutz, soziale Verantwortung und wirtschaftliche Nachhaltigkeit einsetzen. HARTL HAUS wurde in diesen Themenfeldern vom unabhängigen Institut Creditreform einer Prüfung unterzogen und nach einer breiten Palette an Kriterien bewertet.

Nachhaltigkeit ist viel mehr als Umweltschutz

"Diese Anerkennung unterstreicht unser großes Engagement für eine nachhaltige Zukunft. Mit unserem Baustoff Holz tragen wir bereits einen großen Schritt zur CO2-Reduktion bei. Aber es geht nicht nur um umweltfreundliches Bauen; es geht um das Gesamtbild der Nachhaltigkeit. Auch ein nachhaltiges und soziales Miteinander, das vom Mitarbeiter bis hin zum Lieferanten und Kunden geht. Eine Philosophie, der wir seit vielen Jahren treu bleiben und HARTL HAUS zu dem macht, was es ist ", zeigt sich Dir. Yves Suter (Geschäftsführer HARTL HAUS) stolz.

Auszeichnung bestärkt HARTL HAUS in seiner Mission

„ Für HARTL HAUS ist diese Auszeichnung auch ein Ansporn, den eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen und unsere Nachhaltigkeitsstrategie ständig weiterzuentwickeln. Von unseren Bemühungen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, über unsere Mitarbeiterbindung bis hin zur transparenten Unternehmensführung – wir sind bestrebt, in allen Bereichen weiter Spitzenleistungen zu erbringen “, zeigt sich Suter motiviert mit Blick in die Zukunft.

ESG (Environment, Social, Governance)

Nachstehende Kriterien wurden unter anderem bewertet:

Umwelt (Environment): Energieverbrauch und Einsatz erneuerbarer Energien, Verantwortungsbewusster Umgang mit Ressourcen im Bereich Umwelt

Soziales (Social): Vielfalt und Inklusion im Unternehmen, Investition in die Mitarbeiterentwicklung, Strategien zur Mitarbeiterbindung

Unternehmensführung (Governance): Transparente Struktur von Eigentümern und Geschäftsführung, effektives Erheben und Management von Nachhaltigkeitsinformationen, erreichte Zertifizierungen zur Nachhaltigkeit



Hartl Haus steht für nachhaltige und individuelle Holzverarbeitung in bester Qualität aus Österreich – vom Fertighaus bis hin zu Tischlereiprodukten, die zur Gänze im Werk in Echsenbach im Waldviertel gefertigt werden. Eine Qualität, für die Hartl Haus mit dem Quality Award als Branchensieger ausgezeichnet wurde. Das Familienunternehmen überzeugt mit Sicherheit und Stabilität, die auch von unabhängigen Prüfinstituten mit einer „ausgezeichneten Bonität“ und somit bestmöglichen Spitzenbewertung bestätigt werden.

Bei Hartl Haus ist alles aus einer Hand, denn neben der Produktion von Fertighäusern entstehen in den hauseigenen Tischlereien Produkte wie Türen, Fenster, Stiegen, Wintergärten, Möbel und komplette Küchen. Als einer der größten Arbeitgeber in der Region bildet das Familienunternehmen erfolgreich Lehrlinge aus und zählt auf Fachkräfteausbildung im eigenen Haus.

Das rund 330 Mitarbeiter starke Hartl Haus-Team erfüllt Wohnträume seit über 125 Jahren, und das mit Erfolg, wie die hohe Kundenzufriedenheit zeigt. 95,8 % waren im Vorjahr mit ihrem Eigenheim und den Leistungen von Hartl Haus sehr zufrieden - eine Bestmarke in der gesamten Branche.

