Kulinarische Entdeckungsreise durch Wien

W24 präsentiert die dritte Staffel von "Wiener Genuss Grätzl " mit Florian Holzer

Wien (OTS) - Die dritte Staffel von "Wiener Genuss Grätzl" zeigt köstliche Momente, beeindruckende Handwerkskunst und spannende Geschichten hinter den Kulissen der Wiener Gastronomie- und Produktionsszene und rückt Wiens kulinarische Vielfalt in den Mittelpunkt.

Mit seinem Rennrad besucht der Restaurantkritiker Florian Holzer alle 23 Wiener Gemeindebezirke und stellt pro Sendung vier bis fünf Wiener Unternehmen vor, die für die Nahversorgung in den Wiener Grätzeln so wichtig sind.

„Wir haben in den ersten beiden Staffeln schon unglaubliche Spezialitäten in zwölf Wiener Bezirken entdeckt und erlebt. Doch die kulinarischen Entdeckungen, die uns in Hietzing, Meidling, Währing, Leopoldstadt, Ottakring und insbesondere in der Brigittenau erwarten, haben selbst mich, als Kenner Wiens, verblüfft. Es ist beeindruckend und fast surreal, zu erkennen, welche Vielfalt und handwerkliche Kunst hier in Wien zu finden ist", sagt Florian Holzer.

Josef Angelmayer, Innungsmeister des Lebensmittelgewerbes der Wirtschaftskammer Wien, die das Projekt aktiv unterstützt, betont: „Regionaler Einkauf und lebendige Grätzl gewinnen zunehmend an Bedeutung, ein Trend, den die Pandemie noch beschleunigt hat. Wir sind stolz auf die Originalität, Vielfalt und herausragende Qualität unserer rund siebenhundert Wiener Lebensmittelerzeuger. Vom Bäcker über den Fleischer, den Konditor bis zum Müller, machen unsere zahlreichen kreativen Wiener Betriebe Wien zu einem Ort echter Genuss-Grätzln."

W24-Geschäftsführer Marcin Kotlowski und Projektleiter Michael Kofler fügen hinzu: „Florian Holzer zeigt den Zuschauerinnen und Zuschauern besondere Orte und Menschen, die durch ihre Leidenschaft und Produkte Wien einzigartig machen. Direkt aus den Grätzln zu berichten, zeichnet W24 aus."

Umgesetzt und entwickelt wurde die Serie mit 23 Folgen à 25 Minuten (pro Bezirk eine Folge) gemeinsam mit Jakob Kubicek und Peter Sihorsch von der Wiener Produktionsfirma Jenseide, die bereits für die mit einer ROMY ausgezeichnete Serie „Ochs im Glas“ verantwortlich war.

Ausstrahlungszeiten: Dritte Staffel „Wiener Genuss Grätzl“ mit Florian Holzer ab dem 14. Oktober, immer samstags um 19:30 auf W24 und w24.at.

