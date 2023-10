Tag der Jungen Wirtschaft: Das Treffen der Topunternehmer von morgen

Die Junge Wirtschaft Wien bittet am 17. Oktober in der Ottakringer Brauerei zum größten Infofestival - auch Bundeskanzler Karl Nehammer kommt.

Wien (OTS) - Die Ottakringer Brauerei als Treffpunkt für die Hoffnungsträger der Wirtschaft: Am 17. Oktober öffnet die beliebte Event-Location ihre Pforten für alle, die entweder schon ein Unternehmen haben und wachsen wollen oder vor der Gründung stehen und sich über den Aufbau eines Unternehmens informieren möchten.



In spannenden Vorträgen, Talks und persönlichen Beratungen an zahlreichen Infoständen erfahren Jungunternehmer und Gründer alles, was sie zum erfolgreichen Aus- und Aufbau ihres Unternehmens benötigen. Auf der Bühne stehen werden unter anderem der Gründer von „Refurbed“, Kilian Kaminski, dessen Startup gerade die 1-Miliarde-Umsatzmarke knackte, Kampagnen-Profi Philipp Maderthaner und Influencerin Verena-Katrien Gamlich. Expertinnen und Experten der Wirtschaftskammer Wien informieren über ihr umfangreiches Service-, Beratungs- und Förderangebot.



„Ein Schwerpunkt liegt auf dem perfekten Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Social Media für den Erfolg“, verrät Veranstalter Clemens Schmidgruber, Landesvorsitzender der Jungen Wirtschaft Wien, dem Netzwerk der Wirtschaftskammer Wien für junge Unternehmerinnen und Unternehmer.



Auch Bundeskanzler Karl Nehammer kommt am 17. Oktober in die Ottakringer Brauerei, um das Event zu erleben und eine Rede zu halten. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos, anmelden kann man sich noch unter www.tagderjungenwirtschaft.at.





Rückfragen & Kontakt:

Junge Wirtschaft Wien

T +43 1 514 50 1347

E jungewirtschaft @ wkw.at