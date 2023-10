508.583 Videoaufrufe: Erfolgreicher Start für Wiener Gesundheitsverbund auf TikTok

Neben LinkedIn, Twitter & Co. erschließt der Wiener Gesundheitsverbund seit September eine neue, jüngere Zielgruppe

Wien (OTS) - Wie läuft ein typischer Arbeitstag einer Hebamme ab? Was machen eigentlich Röntgen-Assistent*innen? Wie sieht es in einem OP aus? Antworten auf diese Fragen geben humorvolle und zugleich informative Videos auf dem neuen TikTok-Kanal des Wiener Gesundheitsverbundes (WIGEV). Und der Content aus dem Klinikalltag kommt bei der Zielgruppe an: Das Video „Ein Tag im Leben einer Hebamme“ wurde bis dato 187.500 aufgerufen.

Die international führende Plattform für Kurzvideos auf dem Smartphone punktet vor allem bei jungen Menschen und lebt von aktuellen Trends. Unterhaltsame Videos spielen bei Elf- bis 17-Jährigen eine immer größere Rolle. In Österreich nutzen rund 70 Prozent die App, 80 Prozent davon täglich. Laut dem "Jugend-Internet-Monitor" zählt TikTok zu den am schnellsten wachsenden Plattformen in dieser Altersgruppe. Während der WIGEV seit einigen Jahren auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram vertreten ist, wird nun mit TikTok eine weitere Zielgruppe angesprochen.

Ziel des neuen Social Media-Auftritts ist es, Schüler*innen Einblick in einen der größten Gesundheitsdienstleister Europas zu geben und somit die Arbeitnehmer*innen von morgen für den WIGEV zu begeistern. Die Vielfalt an Berufsbildern in einer Klinik oder einem Pflegewohnhaus wird einmal mehr sichtbar gemacht.

Mit rund 1.900 Ausbildungs- und Studienplätzen ist der Wiener Gesundheitsverbund Österreichs führender Ausbilder in der Gesundheits- und Krankenpflege. In den nächsten Jahren wird die Infrastruktur fast aller Kliniken erneuert. Dadurch kann auch in Zukunft eine medizinische Versorgung nach den neuesten Technikstandards gewährleistet werden. Interessierte finden ein modernes Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeitmodellen vor. Das schätzen potenzielle Mitarbeiter*innen sehr. In einer aktuellen Umfrage der Rating- und Rankingagentur ServiceValue zum Thema „Österreichs beste Arbeitgeber“ erhielt der Wiener Gesundheitsverbund die Auszeichnung „hohe Attraktivität“.

Der neue Social Media-Kanal ist eine der zahlreichen Recruiting-Maßnahmen des WIGEV. Im Zuge des Anwerbe-Bonus erhalten Mitarbeiter*innen 1.000 EUR für erfolgreich eingestellte Freund*innen. Die jährlich durchgeführte große Pflegekampagne #ichpflege wird auch auf TikTok begleitet, um das Interesse junger Menschen für den Pflegeberuf zu wecken.

Link TikTok Kanal: https://www.tiktok.com/@wien.gesundheit

