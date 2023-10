Das Video zum IP Österreich Screening 2023 ist da!

Die RTL Vermarktungstochter IP Österreich gibt exklusiven Einblick in die kommende Saison.

Wien (OTS) - Am 4. Oktober öffnete die RTL-Vermarktungstochter IP Österreich bei einer imposanten Veranstaltung unter dem Motto "incredIPle- eine spektakuläre Reise durch die bunte Medienwelt der IP Österreich" den Vorhang für die kommende Saison 2023/24. Rund 450 Branchenvertreter:innen fanden sich hierzu in den Wiener Werkshallen ein und erhielten einen ersten Einblick in die TV-Programmhighlights sowie innovativen Werbelösungen des Multichannel Vermarkters.

Darüber hinaus gab IP Österreich ihre aktuellen Neuentwicklungen bekannt: Die Aufnahme eines weiteren Senders ins Vermarktungsportfolio sowie eine interne dynamische Umstrukturierung. „Ein sich ständig verändernder Markt mit immer neuen Playern und Strukturen bedarf auch manchmal einer internen Neuaufstellung und Umstrukturierung. Eine der erfreulichsten Entwicklungen bei uns in der IP Österreich in diesem Zusammenhang ist unser aktueller Neuzugang Elisabeth Frank, die ihre Position als neue Director Multichannel Sales bei IP Österreich antritt.“, so Walter Zinggl.

https://bit.ly/46oCfb3

Weitere Beiträge dieser Aussendung:

Präzises Targeting in der Post-Cookie-Ära



Warum Cookies immer mehr verschwinden oder von den Nutzern abgelehnt werden und warum First Party Data der Schlüssel zum erfolgreichen Targeting der Zukunft ist.



Die beiden Key Player des Wiener Daten-Vermarkters DOMICOM Dominik Paulnsteiner, CEO und Christoph Brenner, CEO DMVÖ-Dialogmarketing Verband Österreich sowie DOMICOM Managing Partner, erklären im Gespräch mit MedienManager Herausgeber Otto Koller, warum Cookies immer mehr verschwinden oder von den Nutzern abgelehnt werden und warum First Party Data der Schlüssel zum erfolgreichen Targeting der Zukunft ist.

Paulnsteiner und Brenner wollen durch ihr gebündeltes Know-How gemeinsam neue Maßstäbe im datenbasierten Performance Marketing in der Post Cookie Ära setzen. „Unser ,Verified Performance Bundle´ ist das Tool, das in nächster Zukunft alle retten werden, die online ihre Zielgruppen mit Werbebotschaften versorgen möchten“. So die beiden Experten.

https://bit.ly/3RKjPNl



Durch digitale Systeme zum Wohlfühlgewicht



Wie digitale und individuelle Systeme dabei unterstützen, nachhaltig sein Wohlfühlgewicht zu erreichen erklärt Ernährungsberater Patrik Vaclavik Waldmann.



Der Gründer und CEO von PATFIT Premium Coaching hat bereits über 600 Unternehmern in der gesamten DACH-Region geholfen, ihr Wohlfühlgewicht zu erreichen. „Und das garantiert ohne JOJO-Effekt.“ So der Experte. Drei Besonderheiten schätzen die Klienten von Patrik Waldmann dabei ganz besonders:

Essen ohne Verzicht: „Wir bauen deine Ernährung nach deinen Vorlieben auf. Abnehmen funktioniert trotz süßen und deftigen Essen.“ Essen ohne Uhrzeiteneinhaltung: „Wir verlassen uns nicht auf "Raten und Hoffen" - es gibt in unseren Konzepten keine Essenszeiten, nach denen du dich richten musst.“ Abnehmen trotz Party und Alkohol: „Abendveranstaltungen, Geburtstage, Geschäftsessen. Alles bleibt wie es ist.“

Wer sind die glücklichen Klienten? „Der Bogen spannt sich vom 1 Mann/Frau Unternehmen bis hin zum Vorstand, mit über 1.000 Angestellten, samt einer 90h Woche.“

https://bit.ly/3ZyFKJ3

Gefährliche Neuerung?

Wie Photoshop Beta die Arbeit von Fotografen und Filmemachern beeinflusst



Mit der neuesten Beta-Version von Photoshop eröffnet Adobe neue Möglichkeiten für Fotografen und Filmemacher. Gleichzeitig lösen diese Neuerungen bei vielen Fotografen große Sorge aus - könnte die fortschrittliche Technologie die traditionelle Fotografie überflüssig machen?

"Statt sich einschüchtern zu lassen, sollte Photoshop Beta als ein Tool betrachtet werden, das den Fotografen und Filmemachern hilft, ihr kreatives Potenzial zu erweitern", sagt Profifotograf Edmond Rätzel im Gespräch mit MedienManager Herausgeber Otto Koller. Er hat bereits einige Tests mit der KI machen können und verrät, wie die neuen Möglichkeiten die Arbeit von Fotografen und Filmemachern beeinflusst.

https://bit.ly/3Rti3QH

Rückfragen & Kontakt:

Otto Koller MBA

Herausgeber MedienManager

Mobil +43 664 887 89 662

marketing @ medienmanager.at