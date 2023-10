FPÖ - Nepp fordert sofortigen Rücktritt der Wiener Polizeiführung

Wien (OTS) - Angesichts der jüngsten Ereignisse in der Wiener Innenstadt, bei denen eine Pro-Palästina-Demonstration trotz ursprünglichem Verbot stattfand, fordert der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp den sofortigen Rücktritt der Wiener Polizeiführung. Die Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit waren nach Meinung Nepps unzureichend, und die Entscheidung, die Versammlung nicht aufzulösen, zeigt eine gefährliche Nachlässigkeit.



„Die Wiener Polizeiführung hat es verabsäumt, die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten. Die Demonstration hätte umgehend aufgelöst werden müssen“, betont Nepp. „Die Passivität der Polizeiführung in einer Zeit, in der klare und entschlossene Maßnahmen erforderlich sind, ist inakzeptabel. Daher fordern wir den sofortigen Rücktritt der Verantwortlichen.“



Die FPÖ Wien verurteilt zudem die Tatsache, dass trotz der klaren Hinweise auf mögliche Gewaltaufrufe gegen den Staat Israel die Demonstration nicht im Keim erstickt wurde.



„Es ist die Pflicht der Polizei, die Bürger Wiens zu schützen und die öffentliche Ordnung zu wahren. Dieses Versäumnis kann und darf nicht unbeantwortet bleiben“, schließt Nepp.



