Junge NEOS zum heutigen Sozialausschuss: Geschenkepolitik der Regierung geht in die nächste Runde

Wotschke: „Anstatt am bestehenden System herumzudoktern, wäre es an der Zeit für eine nachhaltige Pensionsreform.”

Wien (OTS) - Verärgert reagieren die Jungen NEOS auf die heute im Sozialausschuss beschlossenen Maßnahmen im Pensionsbereich. „Jedes Jahr beschließt die Regierung Extras im Pensionsbereich, obwohl wir wissen, dass das Pensionssystem so nicht nachhaltig ist”, so JUNOS-Bundesvorsitzende Sophie Wotschke.



„Die Pensionisten von heute haben ein Recht auf faire und sichere Pensionen. Aber wer denkt an unsere Generation und an unsere Pensionen? Die Geschenkepolitik geht in die nächste Runde“, so Wotschke.



Die JUNOS betonen, dass das Pensionskonto in den letzten Jahren im Schnitt deutlich über der Inflationsrate aufgewertet worden ist: "Das ist Politik auf Kosten der jungen Generation”, so Sophie Wotschke. Aus Sicht der JUNOS dürfe eine Pensionsreform nicht weiter verschleppt werden. Sie fordern einmal mehr eine "enkelfitte" Pensionsreform, die eine Pensionsautomatik und die Einführung einer Aktienpension beinhaltet.





