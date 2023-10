Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds bekommt neuen Vorstand

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) - Zuletzt war es üblich gewesen, dass die Verträge der Vorstände des Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF) nach fünf Jahren verlängert wurden. Seit Jänner 2023, nachdem Kollege Erhard Juritsch in den Ruhestand wechselte, stand Sandra Venus alleine an der Spitze des KWF. In der Kuratoriumssitzung Anfang Oktober wurde Venus mitgeteilt, dass es diesmal zu einer Ausschreibung kommen würde.

Nach reiflicher Überlegung habe ich mich dazu entschlossen, mich nach Ablauf der aktuellen Fünfjahres-Periode nicht mehr für die Funktion des Vorstandes des Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds zu bewerben. Dass es einen mehrheitlichen Beschluss für die Neuausschreibung der Position gibt, bedeutet, dass mir vom Kuratorium nicht das Vertrauen für eine weitere gemeinsame Zusammenarbeit ausgesprochen wurde. Nach über 20 Jahren im KWF ist es Zeit, mich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen , sagt Venus.

Die gebürtige Burgenländerin bekleidete seit dem Jahr 2013 eine der beiden, seit heuer die alleinige Vorstandsfunktion des KWF. Ich habe meine Aufgaben immer mit vollstem Einsatz wahrgenommen und stets an der Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Kärnten mit Begeisterung gearbeitet. Die Begleitung, Unterstützung und Förderung der Unternehmen, auch über monetäre Zuwendungen hinaus, waren mir besonders wichtig. Und ja – Entwicklung passiert durch Freude, Vertrauen und Kooperation.

Daher wird Venus ihre Tätigkeit im KWF mit 31. März 2024 beenden. Ich bedanke mich für 20 wundervolle Jahre in einem Unternehmen, das mir mit seinen großartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ans Herz gewachsen ist und wünsche meiner Nachfolge alles Gute für die zukünftigen Aufgaben.

