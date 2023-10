CGTN: Die Asienspiele in Hangzhou fördern eine asiatische Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft, die durch den Sport zusammenwächst

Peking (ots/PRNewswire) - Der syrische Boxer Ahmad Ghousoon holte am 4. Oktober im 80-kg-Wettbewerb der Männer eine hart erkämpfte Bronze-Medaille und damit die einzige Medaille Syriens bei den 19. Asienspielen in Hangzhou.

Aufgrund des Konflikts und der Wirtschaftsblockade in ihrem Heimatland sind Probleme wie schlechte Trainingseinrichtungen die Realität, mit der syrische Sportler in den letzten zehn Jahren konfrontiert waren. Doch Ghousoon und andere syrische Athleten haben ihren Traum von der Teilnahme an den Asienspielen niemals aufgegeben.

„Dies ist das dritte Mal, dass ich nach China komme. Wenn ich die Straße entlanggehe, grüßen mich viele Menschen. Und wenn wir Hilfe brauchen, kommen viele Menschen, um uns zu helfen. Hierher zu kommen ist wie nach Hause zu kommen", sagte er der China Media Group.

Sport stärkt die Freundschaft

Die 19. Asienspiele, die am 8. Oktober zu Ende gingen, boten eine Bühne für Wettkämpfe und förderten gleichzeitig die Freundschaft und Einheit zwischen Menschen aus verschiedenen Regionen.

Nach dem Gewinn der Goldmedaille im Kurash-Finale der Frauen bis 87 kg brach die chinesische Athletin Liu Yi in Tränen aus. Sie erlitt mehrere Verletzungen und stand unter großem Druck, um die Meisterschaft zu gewinnen.

Als Zahra Bagheri, ihre iranische Konkurrentin, Liu weinen sah, küsste sie sie auf die Wange, um sie zu trösten und die beiden umarmten sich und lächelten.

„Ich habe heute alles gegeben. Sie ist meine beste Freundin und ich habe großen Respekt vor ihr", sagte Bagheri anschließend. „Ich gratuliere ihr und hoffe, dass wir uns bei einem anderen Wettkampf wiedersehen."

Auch der Stabhochspringer Ernest John Obiena stand bei seiner Ankunft in Hangzhou vor der offiziellen Eröffnung der Spiele vor logistischen Herausforderungen mit der philippinischen Delegation. Hussain Al-Hizam aus Saudi-Arabien ließ Obiena im saudischen Lager wohnen und dessen Trainingseinrichtungen mitbenutzen.

Der Aufbau einer asiatischen Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft

Der amtierende Generaldirektor des Olympic Council of Asia (OCA), Vinod Kumar Tiwari, äußerte sich am Sonntag positiv über die Asienspiele in Hangzhou.

„Technisch gesehen haben wir eines der besten Asienspiele aller Zeiten erlebt. Das Niveau der Spiele war sehr, sehr hoch. Wir sind damit sehr zufrieden."

Ghazal Khalaj, die Kapitänin des iranischen Frauen-Kabaddi-Teams, lobte die Gesamtleitung der Asienspiele in Hangzhou, vor allem dafür, dass sie uneingeschränkten Zugang zu den Einrichtungen und zu medizinischer Versorgung und Behandlung hatten.

Seit der Eröffnung der Veranstaltung haben das Mediendorf und die offiziellen Hotels fast 300 Dankschreiben von Gästen aus Japan, der Republik Korea, den Philippinen, Indonesien und anderen Ländern und Regionen erhalten und 37.600 Freiwillige wurden für ihre Höflichkeit und Gastfreundschaft gelobt.

„Wir sollten uns den Sport zunutze machen, um die Einheit zu fördern, die historische Chance zu ergreifen und uns gemeinsam den Herausforderungen zu stellen. Wir sollten das OCA-Motto „Immer weiter" (Ever Onward) ehren und die Perspektiven für den asiatischen Weg hin zu gemeinsamer Entwicklung, Offenheit und Integration erweitern", sagte der chinesische Präsident Xi Jinping beim Begrüßungsbankett der Eröffnungsfeier der Asienspiele in Hangzhou im September.

Mit dem Sport als Brücke waren die Asienspiele in Hangzhou eine Plattform für den kulturellen Austausch und das gegenseitige Verständnis der Zivilisationen. An den diesjährigen Asienspielen nahmen nicht nur alle 45 OCA-Mitglieder teil, sondern es fanden auch die meisten Veranstaltungen aller Zeiten statt, darunter Leichtathletik, Schwimmen und andere wichtige olympische Sportarten sowie Wushu, Sepak Takraw, Cricket, Kurash und andere besondere Wettkämpfe, die die Sportkultur der verschiedenen Regionen repräsentieren.

„Sport ist ein Instrument. Wir müssen erkennen, dass Asien einer der stärksten Kontinente der Welt ist. Wir müssen vereint sein... Durch den Sport werden wir als asiatische Länder stärker", sagte Raja Sapta Oktohari, Präsident des Nationalen Olympischen Komitees Indonesiens (Indonesian National Olympic Committee), gegenüber CGTN.

