Exklusive OGM-Umfrage für „Blickwechsel“ zeigt: Mehrheit der Österreicher für komplettes Kampfhundeverbot

Salzburg (OTS) - 58% aller Befragten sprechen sich für ein Halte- und Zuchtverbot von Kampfhunden aus – selbst bei Hundebesitzern sind 40 Prozent für ein Verbot. Alle Ergebnisse bei „BLICKWECHSEL“, morgen, am Do., 12.10., ab 21:10 Uhr, live bei ServusTV.

Seit dem dramatischen Vorfall in Oberösterreich, bei dem eine Joggerin von einem American Staffordshire Terrier getötet wurde, wird die Frage der Haltung von Kampfhunden heiß diskutiert. Laut einer aktuellen OGM-Umfrage für die Sendung „BLICKWECHSEL“ befürworten 58% der Befragten ein Halte- und Zuchtverbot von Kampfhunden. Selbst von den rund 50.000 Hundebesitzer-Haushalten Österreichs sprechen sich 40% für ein Verbot aus.

Eine klare Meinung haben die Österreicher zum Thema Leinen- und Beißkorbpflicht für Kampfhunde: 89 Prozent der Befragten sprechen sich für eine solche Pflicht in allen Bundesländern aus.

Die Besitzerin des oberösterreichischen American Staffordshire Terriers hatte eine Schutzhundetraining mit dem Tier absolviert, er wurde also scharf abgerichtet. 71 Prozent der Befragten würden ein solches Training für Private verbieten und es ausschließlich der Polizei vorbehalten.

Zitate bitte ausschließlich mit Quellenangabe "OGM FÜR BLICKWECHSEL/SERVUS TV“ verwenden.



Die weiteren Themen der morgigen Sendung: „Krieg in Israel“, „Nikotinbeutel: Wie die Industrie um die Jungen wirbt“ und „Bad Ischl: Kulturkampf um die Kulturhauptstadt“



„BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin“

Am Do., 12.10., ab 21:10 Uhr. Live bei ServusTV.



Rückfragen & Kontakt:

Thomas Hofer

+43 662 84 2244 21672

thomas.hofer @ servustv.com