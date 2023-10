Deckenbacher: Wir treiben Aufklärungsarbeit bei Gewalt gegen Frauen und Kinder mit Informationskampagnen weiter voran

ÖVP-Abgeordnete verweist auf breites bestehendes Netz an Opferschutz- und Gewaltschutzeinrichtungen – Gewaltschutz und -prävention für Bundesregierung prioritär

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Wir alle sind uns bewusst, dass Frauen und Kinder besonders vulnerabel sind und ihre Sicherheit für uns alle ein prioritäres Anliegen sein muss. Gewalt gegen Frauen und Kinder darf nicht sein und wir tun von Seiten der Regierung alles, um diese weiter einzudämmen“, betont heute, Mittwoch, ÖVP-Nationalratsabgeordnete Romana Deckenbacher am Rande der Sitzung des Gleichbehandlungsausschusses. Die Bundesregierung würde den Bereich des Gewaltschutzes und der -prävention prioritär behandeln, verweist die Abgeordnete auf die bessere finanzielle Ausstattung der Mädchen- und Frauenberatung und damit einer Ausfinanzierung der Gewaltschutzzentren in allen Bundesländern. „In Österreich gibt es ein breites Netz an Opferschutz- und Gewaltschutzeinrichtungen. Es ist leider immer noch der Fall, dass von Gewalt betroffene Frauen und Kinder oftmals nicht wissen, wo sie sich hinwenden können. In den vergangenen Jahren wurde mit Kampagnen wie ,16 Tage gegen Gewalt an Frauen‘ wichtige Aufklärungsarbeit geleistet“, so Deckenbacher, man wolle nun mit niederschwelligen Informationskampagnen über die bestehenden Angebote für Frauen und Mädchen nachlegen.

Die Abgeordnete appelliert dabei auch an die Zivilcourage der Bevölkerung, bei Gewalt an Frauen und Kindern dürfe man nicht einfach wegsehen, denn: „Gewalt an Frauen und Kindern geht uns alle an. Daher sollen die Informationskampagnen breitflächig und in einfacher Sprache verbreitet werden, um zwar vor allem betroffene Frauen und Kinder zu erreichen, aber auch die gesamte Öffentlichkeit zu sensibilisieren“, hält Deckenbacher abschließend fest.

- Frauen-Helpline: 0800222555

- 24-Stunden-Frauennotruf: 0171719

- 24-Stunden-Notruf der Wiener Frauenhäuser: 057722

- Rat auf Draht: 147

- Gewaltschutzzentren Österreichs

- Frauenhäuser

Ebenso finden Sie Kontaktadressen zu allen Frauenhäusern, Gewaltschutzzentren und Fachberatungsstellen bei sexueller Gewalt hier: www.hilfsangebote-bei-gewalt-gegen-frauen.at

