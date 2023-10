Top.Hotels Mühlviertel: Starker Lehrlingszulauf 2023

Die renommierten Top.Hotels Mühlviertel heißen auch in diesem Jahr zahlreiche, hochmotivierte Nachwuchskräfte willkommen.

Vorderweißenbach (OTS) - Die renommierten Top.Hotels Mühlviertel - AVIVA, Bergergut und Guglwald setzen ihren positiven Trend fort und heißen auch in diesem Jahr zahlreiche, hochmotivierte Nachwuchskräfte willkommen. Das Hotel AVIVA nimmt in diesem Jahr 4, das Hotel Bergergut 5 und Hotel Guglwald beeindruckende 7 Nachwuchstalente in ihre Teams auf. Die ambitionierten, jungen Fachkräfte werden in verschiedenen Bereichen wie in der Küche, Service bis hin zur Rezeption und dem SPA-/Kosmetikbereich ausgebildet.

Die Top.Hotels Mühlviertel setzen seit jeher auf eine qualitativ hochwertige Ausbildung und legen großen Wert auf die Förderung junger Talente. Die Auszubildenden werden während ihrer Lehre von erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begleitet und erhalten eine fundierte Ausbildung in allen Bereichen der Hotellerie. Zudem profitieren nahezu 200 Gastgeber und 45 Lehrlinge von einem umfangreichen Weiterbildungsprogramm in der internen Mitarbeiter-Akademie –kostenfrei und direkt in den Betrieben.

„Wir sind begeistert über das große Interesse an einer Ausbildung in unseren Hotels und stolz darauf, unseren Lehrlingen eine erstklassige Ausbildung bieten zu können. Dieser starke Zulauf bestätigt unser kontinuierliches Engagement für die Ausbildung in der Hotellerie. Wir freuen uns darauf, unsere Lehrlinge in den kommenden Jahren zu begleiten, zu fördern und gemeinsam großartige Gästeerlebnisse zu schaffen!“, so die Hoteliers der Top.Hotels Mühlviertel.

Ein Berufseinstieg in der Hotellerie repräsentiert nicht nur die traditionsreiche Mühlviertler Gastfreundschaft, sondern eröffnet den Lehrlingen auch vielfältige Entwicklungschancen und Karrierepfade im internationalen Kontext.

Die Top.Hotels Mühlviertel sind sich sicher, dass ihre Auszubildenden auch in Zukunft eine wichtige Rolle in der Hotellerie spielen werden und wünschen ihnen alles Gute für ihren beruflichen Werdegang.

