Am Tag der Wiener Schulen : Fertigstellung eines neuen Bildungscampus in Wien-Favoriten

Am historischen Areal in der Nähe des Hauptbahnhofs um die ehemalige Gösserhallte in Wien-Favoriten ging mit Herbst 2023 ein neuer Bildungscampus in Betrieb. Die neue Bildungseinrichtung wird einen Kindergarten, eine Volksschule eine Mittelschule und eine Musikschule für rund 1.100 Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren beherbergen.

Modernes Lernen nach dem Campus plus Modell

Der neu errichtete Bildungscampus beherbergt einen 12-gruppigen Kindergarten sowie zwei Ganztagsschulen – Volksschule und Mittelschule – mit insgesamt 29 Klassen, vier berufsvorbereitende Klassen, Kreativ- und Therapieräume sowie eine Musikschule. Insgesamt stehen den Kindern und Jugendlichen rund 12.500 Quadratmeter an Nutzfläche zur Verfügung. Auch bei diesem Projekt wurde das pädagogische Modell „Campus plus“ umgesetzt: Kindergartengruppen und Schulklassen rücken dabei in „Bildungsbereichen“, sogenannte BIBER, enger zusammen. Durch die gemeinsame Nutzung der unterschiedlichen Räume verbringen die Kinder den Tag gemeinsam.

Großzügige Architektur

Der Bildungscampus wurde nach den Plänen des Wiener Architekturbüros „Schluder Architekten ZT GmbH“ auf einem rund 9 Hektar großen Areal errichtet. Architektonisch sind die Bildungsbereiche im 1. bis zum 5. Obergeschoß untergebracht. In jedem Obergeschoß befinden sich Terrassen und ganz oben ein Dachgartenbereich. Im Erdgeschoß befinden sich eine Veranstaltungsstätte, die Verwaltungsräume und die Aula. Zudem stehen den Kindern und Jugendlichen Außenanlagen auf den ebenerdigen Freiflächen und den Dachgärten zur Verfügung. In den Freiluftklassen, ruhigen Lernbereichen sowie dem Spielbereich mit Motorikpfad und verschiedenen Spielgeräten können die Kinder lernen, spielen und sich bewegen. Für die Kleinsten gibt es eine Kleinkinder-Spielzone. Der in der Erholungsfläche angesiedelte schulische Sportplatz ist außerhalb der Schulzeiten auch für die Anrainer*innen nutzbar.

Ein Highlight des Areals stellen die benachbarte Inventarhalle und die Gösserhalle, beides Backsteinbauten, dar. Im Zentrum ist eine große und grüne Erholungsfläche geplant. Zusätzlich wird durch die Begrünung des neuen Bildungscampus wird ein wichtiger Beitrag für die Umwelt und die Umgebung geleistet.

Hauptstandort Musikschule Favoriten

Die Musikschulen freuen sich ganz besonders über den neuen, wunderschönen Standort in Innerfavoriten. Hier werden alle gängigen Tasten-, Streich-, Zupf-, Blas- und Schlaginstrumente unterrichtet. Elementares Musizieren und Musikkunde runden das Angebot ab. Ein besonderer Schwerpunkt ist das Fach Tanz mit unterschiedlichen Stilrichtungen wie Kreativer Kindertanz, Ballett, Tänzerische Akrobatik sowie Moderner Tanz. In der Musikschule Favoriten am Campus gibt es zudem sehr viele Ensembles – von Klassik über Folk und Pop & Rock ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr zeigt sich erfreut: „Am Tag der Wiener Schulen diesen tollen Bildungscampus eröffnen zu dürfen, ist etwas Besonderes. Dieser neue Campusstandort in Favoriten steht stellvertretend für großzügigen neuen Schulraum, den wir Jahr für Jahr schaffen. Es freut mich sehr, dass unsere Kinder und Jugendlichen in einer wachsenden Metropole wie Wien die beste Bildung in den modernsten, klimaschonenden Bildungsbauten bekommen.“

„Ich freue mich sehr, dass wir den Bildungscampus am Neuen Landgut offiziell eröffnen. Mit seinem Angebot bietet der Campus eine wichtige Infrastruktur für die Bewohnerinnen und Bewohner – vom Kindergarten bis zur Ganztagsschule. Beim Neuen Landgut entsteht ein spannendes neues Stadtviertel mit zahlreichen geförderten und leistbaren Wohnungen – darunter ist auch ein Gemeindebau NEU, der Willi-Resetarits-Hof. Außerdem entsteht hier die drittgrößte Bücherei der Stadt Wien. Das Stadtquartier ‚Neues Landgut‘ zeigt, wie ganzheitliche Stadtentwicklung und die ,Stadt der kurzen Wege‘ nachhaltig funktioniert. Dazu zählen alle Aspekte des sozialen Miteinanders von naheliegender Infrastruktur bis zu Freizeitangeboten“, so Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Bildungsdirektor Heinrich Himmer ergänzt:

»Die Schule ist in Wien Lern- und Lebensraum sowie Arbeitsplatz für rund 30.000 Lehrkräfte und 242.000 Schülerinnen und Schüler. Das innovative Bildungscampus-Modell schafft die besten Voraussetzungen für Bildung und lässt jedes Pädagogen/innenherz höherschlagen: Hier werden die Übergänge zwischen den unterschiedlichen Schularten und Bildungseinrichtungen auch baulich fließend gestaltet. Modernste Lernmethoden können optimal umgesetzt werden und man fühlt sich hier wohl.“

Auch Bezirksvorsteher Marcus Franz ist erfreut: „Der bereits dritte Bildungscampus im Bezirk – hier am Neuen Landgut – ist ein Öko-Vorzeigeprojekt, das mit Sonnenstrom und Erdwärme betrieben wird. Kurze Wege sind dank bester Öffi- und Radinfrastruktur ein weiteres Standort-Plus. Und damit sich die 1.100 Kinder gleich von Anfang an wohlfühlen, wurde der Schulvorplatz vor dem Schulstart mit 30 Bäumen begrünt. Der Bildungsbezirk Favoriten wächst!"

„Es freut mich sehr, dass wir hier am Neuen Landgut den mittlerweile sechsten Bildungscampus auf einem ehemaligen ÖBB-Grundstück eröffnen können. Eine ganz wesentliche Bildungseinrichtung für die ÖBB gibt es in Favoriten ja bereits: unsere Lehrwerkstätte am Hebbelplatz. Ich bin mir sicher, dass der eine oder die andere, die hier am Bildungscampus ihre Schullaufbahn beginnt, später den Weg zu unserer Lehrwerkstätte finden wird. Wir entwickeln in ganz Wien ehemalige Bahnareale zu qualitativ hochwertigen Lebensraum. Neben Wohnungen, Büroflächen und großzügigen Grünflächen wird es bis 2040 insgesamt neun Bildungscampusse auf ehemaligen Bahngelände geben“, so Silvia Angelo, Vorständin ÖBB-Infrastruktur AG.

11. Oktober: Tag der Wiener Schulen

Am Tag der Wiener Schulen stehen mehr als 700 Schulen in Wien für Besucher*innen offen, dieser findet heuer bereits zum dreizehnten Mal statt. „Der Tag der Wiener Schulen bietet zukünftigen Schülerinnen und Schüler, Eltern, Großeltern und allen, die sich für die Wiener Schulen interessieren, die hervorragende Gelegenheit, sich ein persönliches Bild zu machen“, so Bildungsdirektor Heinrich Himmer. Alle rund 700 Wiener Schulen können während der Unterrichtszeit besucht werden.

Viele Schulen nutzen den Tag auch als „Tag der offenen Tür“ und präsentieren ihre Schwerpunkte und Aktivitäten, die Lehrkräfte freuen sich gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern in persönlichen Gesprächen von ihrer Schule zu erzählen und Fragen zu beantworten.

Wer gern einen virtuellen Rundgang an einer Schule macht, der kann dies an rund 360 Schulen durch die „Wiener digital offene Schultüren“ tun. In kurzen Videos geben die Schulen Einblick ins Schulleben und bieten beim Entscheidungsprozess über den weiteren Bildungsweg Unterstützung. Die Videos sind auf der Plattform der Bildungsdirektion https://bildungshub.wien/ zu finden.

Ökologisches Vorzeigeprojekt mit Artenschutz und nachhaltige Bauweise

Der Campus ist mit einer 770 m² großen Photovoltaikanlage ausgestattet. Zum Heizen und Temperieren wird eine Bauteilaktivierung und eine Fußbodenheizung über Wärmepumpe, aktivierte Bohrpfähle und Tiefensonden genutzt. Der Strombezug soll soweit wie möglich über die PV-Anlage erfolgen. Weiters gibt zusätzlich es eine kontrollierte Be- und Entlüftung geben.

An der Fassade wurde außerdem Nistplätze für Vögel, am Dach ein Habitat für die Blauflügelige Sandschrecke sowie eine Schmetterlingswiese geschaffen.

Grüne Mitte

Auf dem insgesamt 10 Hektar großen Gebiet entsteht in Zusammenarbeit mit der ÖBB-Immobilienmanagement bis 2026/27 ein neues Stadtviertel mit 1.500 Wohnungen für rund 4.000 Menschen.

