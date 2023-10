Unternehmerführerschein: WKÖ hat mehr als 110.000 Zertifikate ausgestellt

Neues Portal erlaubt ab sofort komplette Online-Abwicklung, von der Vorbereitung über die Anmeldung bis zur Durchführung und Auswertung der Prüfungen

Wien (OTS) - Unternehmerische Kompetenz ist eine von acht „Schlüsselkompetenzen“ der EU für lebenslanges Lernen. Ein international anerkanntes Zertifikat zum Nachweis ist seit bald zwanzig Jahren der Unternehmerführerschein® der Wirtschaftskammer Österreich, der als Zusatzqualifikation ab der achten Schulstufe angeboten wird. Konkret wird der Unternehmerführerschein derzeit in 337 Schulen bundesweit angeboten, mehrheitlich sind das AHS, aber auch Berufs- und Fachschulen sowie HTL.

Mit dem Schuljahr 2023/24 ist die Abwicklung einfacher denn je: Ab sofort kann die gesamte Abwicklung online unter https://portal.unternehmerfuehrerschein.at/ erfolgen. Hier können sich Schulen als Testcenter registrieren, aber auch Kandidat:innen für Prüfungen anmelden, sich vorbereiten und diese – ohne externe Prüfer:innen – durchführen.

„Wirtschaftliches Grundwissen, Finanzbildung und unternehmerische Basics sind zentrale Puzzlesteine für die berufliche und persönliche Zukunft und sie sind erlernbar: Deshalb unterstützen wir junge Menschen beim Erwerb und Lehrerinnen und Lehrer bei der Vermittlung dieser Schlüsselkompetenzen für das 21. Jahrhundert“, sagt Mariana Kühnel, stv. Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). „Schülerinnen und Schüler, die schon in jungen Jahren unternehmerische Erfahrungen sammeln können, haben einen entscheidenden Vorteil beim Einstieg ins Berufsleben. Sie sind unsere Entrepreneure der Zukunft und Mitgestalter der Unternehmen von morgen!“

Umfassender Nachweis

Der Unternehmerführerschein setzt sich aus vier Modulen zusammen: Modul A beinhaltet grundlegende wirtschaftliche Zusammenhänge und Basisbegriffe und kann schon ab der achten Schulstufe absolviert werden. Modul B (volkswirtschaftliche Inhalte) und C (betriebswirtschaftliche Grundlagen) werden ab der Oberstufe angeboten.

Das abschließende Modul UP wird entweder ab der elften Schulstufe, nach Schulabschluss in Eigenregie oder in einem Sommerkurs in der WKÖ absolviert und schließt mit einer komissionellen Prüfung bei einer der Meisterprüfungsstellen ab.

Wer alle vier Prüfungen erfolgreich absolviert hat, für den entfällt die Unternehmerprüfung, die für bewilligungspflichtige und gebundene Gewerbe gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Kosten betragen 35 Euro pro Modulprüfung (A,B,C) bzw. 150 Euro für das Modul UP.

Insgesamt wurden seit dem Schuljahr 2004/05 exakt 110.144 Prüfungen (Modul A, B, C und UP) erfolgreich absolviert und 7.020 Gesamtzertifikate (für UP, alle 4 Module abgeschlossen) ausgestellt. Im abgelaufenen Schuljahr 2022/23 wurden insgesamt 6.779 Prüfungen erfolgreich abgelegt. (PWK347/HSP)

Rückfragen & Kontakt:

DMC – Data & Media Center

Pressestelle

Wirtschaftskammer Österreich

T 0590 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe