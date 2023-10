Theater, Tanz, Kabarett, Lesungen und mehr

Von „Ich ohne Worte“ in Traiskirchen bis „Omi-Alarm“ in Mödling

St.Pölten (OTS) - Am Freitag, 13. Oktober, liest Renate Welsh im Rahmen der „Traiskirchner Kulturtage“ in Stöhrs Lesefutter in Traiskirchen aus „Ich ohne Worte“, ihrer persönlichen Geschichte über das Altern und den langen Weg in ein selbstbestimmtes Leben. Am Freitag, 20. Oktober, liest hier dann Maria Publig aus ihrem aktuellen Krimi „Waldviertelspur“, dem inzwischen sechsten Band ihrer Reihe um Walli Winzer. Beginn ist jeweils um 19 Uhr; Anmeldungen unter 02252/57097. Dazwischen, am Donnerstag, 19. Oktober, gastieren Flo und Wisch ab 20 Uhr mit ihrem Musikkabarett „Humorwürmer“ in den Stadtsälen Traiskirchen. Nähere Informationen und Karten unter 02252/508521-10 und e-mail tickets @ traiskirchen.gv.at.

Im Landestheater Niederösterreich in St. Pölten widmet sich ein Autorinnenporträt im Rahmen des „Blätterwirbels“ am Freitag, 13. Oktober, Tanja Maljartschuk und ein Autorenporträt am Samstag, 21. Oktober, Reinhard Kaiser-Mühlecker. Beginn in der Theaterwerkstatt ist jeweils um 19 Uhr; es liest u. a. das Ensemble des Landestheaters. Nähere Informationen und Karten beim Landestheater Niederösterreich unter 02742/908080-600, e-mail karten @ landestheater.net und www.landestheater.net bzw. www.blaetterwirbel.at.

Am Mittwoch, 18. Oktober, gastiert das Ensemble T21büne mit „The Aware Lady", einer neuen Sichtweise auf George Bernard Shaw und sein Stück „Pygmalion“, im Theater am Steg in Baden. Beginn ist um 19 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Im Rollettmuseum in Baden wiederum hält Dr. Helmut Walla am Mittwoch, 18. Oktober, ab 19 Uhr den Vortrag „Die landesfürstliche Stadt Baden im Türkenjahr 1683. Eine (fast) unbekannte Geschichte“. Nähere Informationen und Karten unter 02252/86800-580 und e-mail museum @ baden.gv.at.

Am Donnerstag, 19. Oktober, gastiert Klaus Eckel mit seinem neuen Programm „Eckel spielt sich wieder“ im Theater Forum Schwechat. Beginn ist um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 01/7078272, e-mail karten @ forumschwechat.com und www.forumschwechat.com.

Beim „LITGES Poetry Slam“ im Rahmen des St. Pöltner „Blätterwirbels“ haben die Teilnehmenden am Donnerstag, 19. Oktober, ab 20 Uhr jeweils fünf Minuten Zeit, um dem Publikum ihre Texte zu präsentieren. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten bzw. www.blaetterwirbel.at.

Im Rahmen von „Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek“ indes stellt Kirstin Breitenfellner am Donnerstag, 19. Oktober, ab 19 Uhr im Haus der Kunst in Baden ihren biographischen Roman „Maria malt“ über die Malerin Maria Lassnig vor. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02252/86800-690, e-mail office @ buecherei.at und www.buecherei-baden.at.

Gelesen wird am Donnerstag, 19. Oktober, auch im Brandlhof in Radlbrunn, wo Dorli Draxler im Rahmen von „ARTSchmidatal“ ab 19 Uhr aus „Erstaunlich und bemerkenswert: Geschichten aus mancherlei Heimaten“ vorträgt; musikalisch umrahmt wird der Abend von Thomas Rauscher und Christian Lauder. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 02732/85015, e-mail office @ volkskulturnoe.at und www.art-schmidatal.at.

In der Haydn-Bibliothek in Hainburg spielt das Puppentheater Tabula rasa am Donnerstag, 19. Oktober, ab 16 für Kinder ab drei Jahren „Der verschwundene Socken“. Nähere Informationen unter 02165/62111-560, e-mail buecherei @ hainburg-donau.gv.at und www.hainburg.bvoe.at bzw. www.kultur-bruck.at.

Im Rahmen der Zirkus-Tage in der Bühne im Hof in St. Pölten verzaubern am Donnerstag, 19. Oktober, ab 19.30 Uhr und am Freitag, 20. Oktober, ab 11 Uhr Christopher Schlunk und Iris Pelz mit „Gap of 42“, am Freitag, 20. Oktober, ab 19.30 Uhr Hapt & Berger bzw. Witt & Hakala mit „Instabil | (Un)Gleichgewicht“ sowie am Samstag, 21. Oktober, ab 19.30 Uhr Martin von Barabü und Gäste mit „Varieté“ bzw. am Sonntag, 22. Oktober, ab 11 Uhr mit einem „Zirkus-Brunch“. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Beim „Fest Gosh!art“, dem Festival für Dialektmusik und kreative Sprache im „babü space“ im Kultursaal Obersdorf, treten u. a. am Donnerstag, 19. Oktober, ab 19 Uhr Christof Spörk, am Freitag, 20. Oktober, ab 19 Uhr Mike Supancic, am Samstag, 21. Oktober, ab 19 Uhr Roland Düringer und am Sonntag, 22. Oktober, ab 18 Uhr das Theater im Wirtshaussaal mit einer H. C. Artmann-Lesung sowie Bernhard Murg und Stefano Bernardin mit einem „Best-of Simpl“ auf. Nähere Informationen und Karten in der „babü” Wolkersdorf unter 02245/4304, e-mail babue.wolkersdorf @ gmx.at und www.babue.com bzw. www.fest-goshart.at.

Am Freitag, 20. Oktober, kommt es ab 19.30 Uhr im Festspielhaus St. Pölten zur Österreich-Premiere der Tanzperformance „Sonne“, dem zweiten Teil von Doris Uhlichs Melancholie-Trilogie. Nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/908080-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Ebenfalls am Freitag, 20. Oktober, dem ersten „Tag der kulturwissenschaftlichen Forschungen im Stift Klosterneuburg“ werden ab 13.30 Uhr im Stift Klosterneuburg insgesamt 17 Forschungsprojekte vorgestellt und Vorträge zu aktuellen Themen und Perspektiven geboten. Den Höhepunkt bildet ein Abendvortrag im Binderstadl zum Thema „Klöster als Innovationslabore“ der Historikerin Julia Burkhardt, Professorin für mittelalterliche Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 02243/411-182, e-mail fokus @ stift-klosterneuburg.at und www.stift-klosterneuburg.at/forschung.

Im Danubium Stadtsaal Tulln sind am Freitag, 20. Oktober, Malarina mit „Serben sterben langsam" und am Samstag, 21. Oktober, Flo & Wisch mit „Bauchgefühl“ zu Gast. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten u. a. unter 02272/654940, e-mail office @ e-a.at und www.danubium.at bzw. www.tullnkultur.at.

Im Theater des Balletts in St. Pölten tanzt das Europaballett am Samstag, 21. Oktober, in seiner Herbstgala mit Szenen aus dem Ballett „Carmen“, aus „Bolero“ und der neu geplanten Produktion „Moonwalk" von Peter Breuer in die neue Saison. Beginn ist um 19 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02742/230000, e-mail tickets @ europaballett.at und www.europaballett.at.

Am Samstag, 21. Oktober, feiert auch ab 19.30 Uhr im Stadttheater der Bühne Baden „My Fair Lady“ nach George Bernard Shaws „Pygmalion“ und dem Film von Gabriel Pascal Premiere (Inszenierung: Michael Lakner, musikalische Leitung: Michael Zehetner). Bis 31. Dezember steht das Musical danach noch insgesamt elf Mal auf dem Spielplan. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/22522, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

Am Sonntag, 22. Oktober, spricht Dorli Muhr mit Vea Kaiser im Rahmen der „Rohrauer Gespräche“ über „Junge Werte – Wo soll das hinführen, bitte?“. Beginn im Haydn-Geburtshaus in Rohrau ist um 11 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02164/2268, e-mail tickets @ haydnregion-noe.at und www.haydnregion-noe.at.

Die „Kulturtage Schloss Pöggstall“ unternehmen am Sonntag, 22. Oktober, ab 14 Uhr im Rogendorfsaal mit Texten von Erich Kästner, Ernst Jandl, Mascha Kaléko, Astrid Lindgren, Mira Lobe, H. C. Artmann, James Krüss, Erwin Moser u. a. eine „Reise nach Absurdistan“ zum Zuhören, Mitsingen, Verkleiden, Mitmachen und Mitspielen. Karten u. a. unter 01/7125400, e-mail ticket @ culturall.com und www.culturall.com; nähere Informationen unter e-mail info @ kulturtage-schlosspoeggstall.at und www.kulturtage-schlosspoeggstall.at.

Im Rahmen der cineastisch-musikalisch-literarischen Stage-und Screen-Show „The Three Diamonds – Liebe Freundschaft & Frieden“ von Sir Kristian Goldmund Aumann im Star Movie Tulln steht am Montag, 23. Oktober, ab 20 Uhr mit Antoine de Saint-Exupérys „Der kleine Prinz“ der dem Thema Freundschaft gewidmete zweite Teil auf dem Programm. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter www.kunstverbindetmenschen.com.

Schließlich ist am Dienstag, 24. Oktober, Konstanze Breitebner mit ihrem Soloabend „Omi-Alarm“ (Text und Regie: Susanne Felicitas Wolf, Musik: Joe Pinkl) zu Gast im Stadttheater Mödling. Beginn ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Stadttheater Mödling unter 02236/42999, e-mail tzf @ gmx.net, www.stadttheatermoedling.at und www.theaterzumfuerchten.at.

