Reminder: NEOS Wien Mitgliederversammlung

Samstag, 14.10.2023 | 10.00 Uhr | Ankersaal | 1100 Wien

Wien (OTS) - NEOS Wien lädt am Samstag, den 14. Oktober, zur Mitgliederversammlung 2023 ein. Etwas mehr als drei Jahre nach der Wiener Gemeinderatswahl, die für NEOS in die Regierungsbeteiligung mündete, lautet das Motto der Veranstaltung „Zum Glück in die Zukunft“.

Denn NEOS verstehen sich auch in Wien als Motor für Veränderungen, die eine prosperierende Zukunft unserer Stadt sicherstellen. So gibt es auch diesmal mehrere Anträge zu aktuellen politischen Themen, unter anderem zur Integrationspolitik. Weiters wird die Organisation von NEOS in den Bezirken auf ein neues Level gehoben.

Zum Auftakt der Versammlung sprechen NEOS Bundesvorsitzende Beate Meinl-Reisinger und NEOS Wien Landessprecher Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr zu den Mitgliedern.

Die Vertreter:innen der Medien sind natürlich herzlich eingeladen.

NEOS Wien Mitgliederversammlung

Datum: 14.10.2023, 10:00 Uhr

Ort: Ankerbrotfabrik, Ankersaal

Absberggasse 27, 1100 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Neos Landespartei Wien

Ralph Waldhauser

Leitung Kommunikation

0664 849 15 40

ralph.waldhauser @ neos.eu