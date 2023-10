Eventankündigung: Die Stimmung is a miese? Aufbruch aus der Krise

Vor welchen Herausforderungen stehen Kommunikationsprofis in einer Welt, die von ständigem Wandel geprägt ist? Diskutieren Sie mit und vernetzen Sie sich mit Branchenexpert*innen.

Wien (OTS) - Am Montag, 16. Oktober, findet das gemeinsame Kooperationsevent der ÖMG (Österreichische Marketing-Gesellschaft) mit der Fachgruppe Werbung der WKW statt.

Die Fähigkeit, sich flexibel an neue Gegebenheiten anzupassen, ist ein entscheidender Erfolgsfaktor geworden. Aber welche Skills sind erforderlich, um in dieser dynamischen Landschaft zu bestehen? Um sich nicht in die mediale Bad news are good news Falle zu begeben? Um seine Marke bewusst als positiven Gegentrend und vielleicht sogar Trendsetter zu positionieren?

Nach der humorvollen Keynote von Alexander Sedivy, österreichischer Kabarettist, Musiker, Autor, Kinder-Erzähler, Stimmenparodist, Schauspieler und Moderator, mit dem Titel „Humor befreit! Krisenfest durch Future Skills“ wird sich das Panel – moderiert von ÖMG Präsident Alexander Oswald – mit Wegen und Möglichkeiten beschäftigen, wie wir besser durch unsichere Zeiten „surfen“ können und was Marketing/Kommunikation dazu beitragen kann.

Über benötigte Skills wie zum Beispiel Resilienz, Anpassungsfähigkeit, Datenkompetenz, Vernetzung, Zusammenarbeit und Kreativität diskutieren: Vera Steinhäuser (Sie & Ich Kommunikationsberatung), Systemische Business Coachin, Lisa Reichkendler (Food Tribe), Jürgen Bauer (Fachgruppenobmann Werbung & Marktkommunikation, WKW), Alexander Sedivy.

Ein Kooperationsevent mit der Fachgruppe Werbung der WKW

Datum: 16.10.2023, 17:00 - 19:30 Uhr

Ort: APA

Laimgrubengasse 10, 1060 Wien, Österreich

Url: https://marketinggesellschaft.at/die-stimmung-is-a-miese-aufbruch-aus-der-krise/

