120 Sekunden: Steig in den Ring um die beste Geschäftsidee Niederösterreichs

Last Call der BezirksBlätter & MeinBezirk.at der RegionalMedien NÖ: Bis 20. Oktober 2023 können die klügsten und kreativsten Köpfe Niederösterreichs ihre Ideen noch einreichen.

St. Pölten (OTS) - Du bist ein Tüftler? Du hast schon lange eine Geschäftsidee, die Du verwirklichen willst, doch die Bühne dazu fehlt Dir? Oder die richtige Unterstützung? Kein Problem, wir haben die Lösung.

Bei "120 Sekunden – Steig in den Ring um die beste Geschäftsidee NÖ" suchen die BezirksBlätter & MeinBezirk.at der RegionalMedien Niederösterreich GmbH kluge Köpfe mit einfachen, aber umso brillanteren Ideen, die das Potenzial haben, das Leben aller Niederösterreicher zu verändern.

Keine Idee ist zu klein, aber auch keine zu groß. Wir wollen sie jedenfalls alle hören und sehen, egal ob schon ein Businessplan vorliegt, der Prototyp nur im Kopf ist oder schon gebaut wurde.

So bist Du dabei

Auf meinbezirk.at/120sekunden steigst Du in den Ring und bist im Kampf um Preise im Wert von über 50.000 Euro sowie einen Sonderpreis der Stadt Krems dabei.

Chefredakteurin Karin Zeiler zur Aktion: "In Niederösterreich verstehen wir uns mit unseren wöchentlichen Printausgaben und MeinBezirk.at als regionaler Gestalter und bieten jenen Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern, die gute Geschäftsideen haben, eine Bühne. Schließlich sind Innovationen der Akku jeder Marke, die, wenn sie einmal umgesetzt, Arbeitsplätze schaffen und das Leben in der Region verbessern."



