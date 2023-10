Cannabis und der Bildungs-Skandal: Keine Rechtsbildung an Schulen!

Realjurist W.Pöltl: "Jeden Schwachsinn müssen SchülerInnen lernen, aber das "Österreichische Recht" steht nicht am Lehrplan. Geltende Lehrpläne: NICHTGENÜGEND.

Graz (OTS) - "Ein dummes Volk lässt sich leichter regieren", so Cannabis-Rechtsexperte und Realjurist W.Pöltl. Und er macht die Bildungs-Misere und die Verfehlungen des Bildungsministers deutlich: Mit Mathematik, Physik, Chemie, und einer Vielzahl an völlig lebens,- und realitätsfremden (nutz-und sinnlosen) Lehrgegenständen werden schon Schülerinnen an Österreichs Schulen bis zur Verzweiflung gequält. Der bedenkliche "Erfolg": Die Anzahl der psychisch kranken SchülerInnen steigt massiv. Einen Großteil des vermittelten Lerninhaltes werden die Schülerinnen in ihrem Leben nicht mehr brauchen. Was die gequälten Schülerinnen aber sehr wohl brauchen werden in ihrem Leben ist: Das Österreichische Recht. Dem Österreichischen Recht werden sie nämlich zeitlebens unterworfen sein und haben sich dann die später Erwachsenen (spätestens mit der Volljährigkeit) uneingeschränkt an das geltende Recht zu halten. Tausende von Gesetzesstellen, Verordnungen und anderen Rechtsbestimmungen werden beim Rechtsunterworfenen als bekannt vorausgesetzt.

Nur: Im gesamten Bildungssystem lernen die SchülerInnen überhaupt nichts über das Österreichischen Recht. Fazit: Spätestens mit der Volljährigkeit sind die nun Erwachsenen mit den vollen Rechtswirkungen des Österreichischen Rechts konfrontiert, haben aber überhaupt nie den Umgang mit dem Recht gelernt, und haben auch nie gelernt das Österreichischen Recht anzuwenden. Für jede kleine Rechtsfrage müssen sündteure Rechtsanwälte kontaktiert werden und sind die nunmehrigen Opfer des österreichischen Ver-Bildungssystems nicht einmal in der Lage, Gesetzesstellen zu lesen bzw. diese rechtskonform auszulegen. Das Fehlen der Rechtsbildung im Lehrplan an österreichischen Schulen hat System: Ein rechts-ungebildetes Volk lässt sich leichter regieren. Die derart Rechts- Ungebildeten sind den Behörden, Ämtern, dem Justiz, - und Zivilrechtswesen schutzlos und wehrlos ausgeliefert. Das führt zu einem völlig verfassungswidrigen und rechtswidrigen und ungleichen Machtverhältnis zwischen dem Staat und dessen BürgerInnen.

Ein Beispiel aus dem realen Rechts-Leben: Ein CBD-Cannabis-Händler wird von einer Behörde wegen angeblicher Verfehlungen völlig zu Unrecht beschuldigt. Um sich aber verteidigen zu können, muss er sich an einen Rechtsanwalt wenden. Er selbst kann sich rechtlich nicht verteidigen, da er ja im Österreichischen Recht nie unterrichtet wurde. Auch wenn er durch alle Instanzen hindurch beweisen kann, dass er von der Behörde zu Unrecht beschuldigt wurde, bleibt er auf den horrenden Rechtsanwaltskosten "sitzen". Einen Kostenersatz sieht nämlich das Österreichische Recht auch für die rechtliche Vertretung schikanös und willkürlich Beschuldigter nicht vor. Der CBD-Händler hat legal gesunde CBD-Öle verkauft, er hat legal sehr gut riechende Cannabis-Blüten verkauft und darf er trotzdem nun tausende Euro an Anwalts-Kosten (Verursacht durch Fehler der Behörden) selbst tragen. Hätte der CBD-Händler bereits in der Schule gmit dem österreichischen Recht umzugehen und sich gegen derartige Vorwürfe von Behörden selbst zu verteidigen gelernt, hätte er keinen Rechtsanwalt beschäftigen müssen. Das Fehlen der Rechtsbildung an den österreichischen Schulen ist nicht nur ein Bildungs-Skandal. Das Fehlen der Rechtsbildung macht Behörden, Ämter, Justiz,-und Zivilrechtswesens auch in jeder Form verfassungswidrig übermächtig. Der juristisch ungebildete Rechtsunterworfene ist dieser verfassungswidrigen Übermacht schutzlos ausgeliefert. Ein Bildungsminister, der diesen Bildungs-Skandal auf Kosten Rechtsunterworfener mit Stillschweigen übergeht, ist eines: Fällig zum Rücktritt.

