FPÖ - Nepp zu Kindergarten-Streik: Wiederkehr muss die Konsequenzen tragen

Wien (OTS) - Der Wiener FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp fordert nach dem heute für den 24. Oktober angekündigten Streik der Kindergartenpädagogen Konsequenzen seitens des pinken Bildungsstadtrates Wiederkehr .



„Die missliche Lage in den Wiener Kindergärten ist ein direktes Resultat der verfehlten Bildungspolitik des zuständigen Stadtrates Christoph Wiederkehr“, betont Nepp. „Die FPÖ Wien unterstützt den Streik vollumfänglich. Es ist an der Zeit, dass die Stadtregierung die Bedürfnisse unserer Kindergärtnerinnen und Kindergärtner ernst nimmt und für adäquate Arbeitsbedingungen sorgt.“



Der Streik unterstreicht die Dringlichkeit der Situation und zeigt, dass die Geduld des pädagogischen Personals am Ende ist. „Es ist beschämend, dass Wiederkehr die Warnsignale jahrelang ignoriert hat und nun die Kinder und deren Familien die Leidtragenden seiner politischen Versäumnisse sind“, fügt Nepp hinzu.



Der FPÖ-Obmann fordert Stadtrat Wiederkehr auf, umgehend Maßnahmen zu ergreifen, um die Situation in den Kindergärten zu verbessern und die Professionalität und das Engagement des Kindergartenpersonals auch finanziell anzuerkennen.



