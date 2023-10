„Netzwerk Bodensee“ beim ORF Vorarlberg

Treffen von Geschäftsführern und Führungskräften aus Vier-Länder-Region Bodensee im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg

Wien (OTS) - Am Abend des 10. Oktober 2023 trafen sich Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Industrie des „Netzwerk Bodensee“ zum gemeinsamen Gedankenaustausch im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn. ORF-Landesdirektor Markus Klement begrüßte mehr als 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Vier-Länder-Region Bodensee aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein.

Weltweite Player

Seit 15 Jahren gibt es das „Netzwerk Bodensee“ bereits. Es wurde im Jahr 2008 mit dem Ziel gegründet, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern sowie Führungskräften von Unternehmen aus der Bodensee-Region eine Plattform zum Erfahrungsaustausch und für neue Geschäftskontakte zu bieten. Neben dem ORF Vorarlberg waren bereits Veranstaltungen bei globalen Konzernen wie Doppelmayr Seilbahnen oder Blum Beschläge in Vorarlberg, dem Flughafen Friedrichshafen oder Mercedes Benz in Deutschland, der Würth-Gruppe oder der Brauerei Schützengarten in der Schweiz.

Namhafte Referentinnen und Referenten

Immer wieder hat das „Netzwerk Bodensee“ auch für nachhaltige Inputs von Referentinnen und Referenten aus bedeutenden Häusern gesorgt. Darunter finden sich Namen wie das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF), der Software-Gigant Microsoft, der Technologiekonzern IBM, der Fußball-Club Bayern München oder der Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Für uns ist es eine besondere Ehre, namhaften Gästen aus international agierenden Häusern und Institutionen den ORF Vorarlberg persönlich näherzubringen. Es ist beeindruckend, wie groß das Interesse der um den Bodensee agierenden Unternehmen an all unseren Medien ist!“

Guido Hunke, Gründer und Geschäftsführer „Netzwerk-Bodensee“: „Wir freuen uns sehr, dass der ORF Vorarlberg Partner des ‚Netzwerk Bodensee‘ und zum wiederholten Mal Gastgeber einer unserer hochkarätigen Wirtschaftstalks ist. Gerade die Verbindung zwischen Wirtschaft und Medien ist uns in der Vier-Länder-Region Bodensee ein großes Anliegen.“

Rückfragen & Kontakt:

Christine Moll

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit | Events

Landesdirektion Vorarlberg | D-V

+43 5572 301-22228

christine.moll @ orf.at

vorarlberg.ORF.at