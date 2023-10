Der Österreichische Privatvermieter Verband auf den Spuren der Rennfahrer am Red Bull Ring in Spielberg

Neuwahl des Vorstandes des Privatvermieter Verbandes Österreich

Tirol (OTS) - Unter diesem Motto traf sich die Delegation des Privatvermieter verbandes Österreich am ersten Oktoberwochenende in der Steiermark. Es standen Neuwahlen auf dem Programm. Mag. Elisabeth Kurz-Lindner aus Tirol ist die neue Vorsitzende und übernimmt die Agenden von Peter Höbarth aus Niederösterreich. „Fleiß, Ausdauer, Geduld und Glück sind wichtige Säulen für den Erfolg. Dieser hat 3 Buchstaben: Tun!, so Kurz-Lindner. Sie sieht die Arbeit im Bundesverband in drei Schwerpunkten: Kommunikation, Kooperation & Innovation. In allen drei Feldern ist die Zusammenarbeit mit jedem einzelnen Bundesland essentiell. Diese 3 Räder müssen wie ein Zahnrad ineinandergreifen.

Auch in den Ring steigt Kornelia Groder aus Salzburg, sie ist die neue Stellvertreterin. Die Kassa bleibt in den Händen von Isabella Bischofberger aus Vorarlberg. Als Schriftführerin nimmt Gertraud Brugger aus Osttirol den Stift in die Hand. Ziel für das neue Team ist es Urlaub beim Privatvermieter sichtbarer, erlebbarer und begehrlicher zu machen. Es liegt Aufbruchsstimmung in der Luft. „Es gibt viel zu tun - packen wir’s an!“, so der einstimmige Tenor.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Elisabeth Kurz-Lindner

info @ dasstefan.at